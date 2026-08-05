Detenido en plena calle en Torrevieja (Alicante) un turco con una pistola lista para ser utilizada

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la localidad de Torrevieja (Alicante) a un ciudadano de origen turco que portaba una pistola oculta y lista para su uso con 13 cartuchos en el interior de una bandolera, además de otro cartucho que estaba alojado en la recámara del arma. Parte de la numeración de serie de la pistola había sido eliminada, lo que dificulta su identificación. El detenido, con documentación presuntamente falsa, carecía de cualquier autorización para la tenencia o porte de armas de fuego.

La investigación del Instituto Armado apunta a una posible vinculación del detenido con una organización criminal. La detención se ha producido el pasado 18 de julio, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Torrevieja realizaba labores preventivas.

Tanto el detenido como otro varón que le acompañaba, también de origen turco, cambiaron de actitud e intentaron alejarse del lugar al percatarse de la presencia de los agentes, lo que motivó que la Guardia Civil decidiera proceder a la identificación de ambos.

El nerviosismo fue a más en uno de los dos sospechosos. Y este hecho llevó a los agentes a inspeccionar la bandolera que colgaba del cuello del sospechoso. Fue en ese registro cuando se halló una pistola semiautomática oculta en el bolso.

El arma contaba con 13 cartuchos y otro más en la recámara. Es decir, que estaba lista para su uso inmediato. Las investigaciones posteriores de la Benemérita han permitido constatar que los dos identificados contaban con antecedentes por tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil, además, ha realizado un registro en el interior de una vivienda vinculada a uno de los dos individuos. Allí, ha sido intervenido un segundo cargador, también con munición, y una carta de identidad presuntamente falsa.

El principal detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja por los supuestos delitos de tenencia ilícita de armas, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.