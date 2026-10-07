Rubén Rosón, ex concejal de izquierdas, acampa por la vivienda en Oviedo mientras se lucra con su empresa de casas turísticas

Rubén Rosón, ex concejal de Economía y Turismo en Oviedo con Somos Oviedo y actual miembro de AMA Asturies de Izquierdas, se ha erigido como uno de los líderes de la acampada por la vivienda en la céntrica plaza de la Escandalera. Sin embargo, su discurso anticapitalista y sus burlas en redes sociales contra los propietarios chocan de frente con sus negocios privados: Rosón es el administrador de una empresa de alojamientos turísticos de corta estancia creada hace menos de un año.

Mientras alza consignas contra los especuladores y los pisos vacacionales desde las tiendas de campaña instaladas en la capital asturiana, la realidad de Rubén Rosón es distinta. El supuesto defensor de los movimientos sociales, que llegó a ejercer como concejal de Economía, Turismo y Empleo en el Ayuntamiento de Oviedo durante el mandato de coalición de 2015 a 2019 bajo la marca local Somos Oviedo, no ha dudado en sumarse al lucrativo mercado del alquiler vacacional en cuanto ha tenido ocasión.

Anticapitalista en la plaza, empresario turístico en el Registro

Como ha podido comprobar OKDIARIO, el 22 de diciembre de 2025 Rosón constituyó su sociedad limitada Asturies Comunitaria en el Registro Mercantil, con sede en Jomezana de Abajo, en el concejo de Lena. La sociedad, de la que es administrador solidario junto a David Acera Rodríguez, inició su actividad el 27 de noviembre de ese mismo año con un capital social de 3.000 euros. Lejos de ser una iniciativa altruista, su objeto social no deja lugar a dudas: su actividad principal corresponde al CNAE 5520, es decir, «alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia», así como la explotación de negocios de hostelería.

A través de esta empresa, el ahora manifestante de izquierdas gestiona un complejo de cinco casas rurales independientes, totalmente equipadas con cocina, salón con chimenea y baño propio. Con capacidad para cuatro personas cada una, los inmuebles se comercializan tanto para estancias cortas como para periodos prolongados, presumiendo de amplias zonas verdes para hacer barbacoas con vistas al valle del Huerna.

La hipocresía de Rosón plasmada en sus redes sociales

Pero el grado máximo de cinismo de Rosón no se limita a su mera presencia física en la plaza de la Escandalera con el resto de acampados de izquierdas, sino que se exhibe impúdicamente en sus redes sociales. A través de su cuenta en X, ejerce de agitador de la protesta mientras se burla de los mismos propietarios con los que él compite en el sector privado.

«¿Quieres cambiar el mundo? Después de estas semanas […] cada vez lo tenemos más claro. SOMOS MÁS», publicaba recientemente desde la acampada en Oviedo. Su descaro llegó al límite al mofarse de los arrendadores por las inclemencias del tiempo en la acampada: «Sigue llegando gente… Dicen que va a llover mucho. No es lluvia, son lágrimas de rentistas. Y estamos preparados. Más de 300m² perfectamente a salvo de las lágrimas de los especuladores».

Para rematar el despropósito, este lucrativo entramado turístico cuenta además con el aval del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que ofrece a sus afiliados un 15% de descuento directo para alojarse en las casas rurales de este ex político anticapitalista. Una hipocresía donde el mismo que se autodenominaba como defensor de «políticas fiscales más justas» cuando era concejal en el Ayuntamiento de Oviedo, ha terminado haciendo caja gracias al negocio de los alquileres de corta estancia.