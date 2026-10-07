CCOO y UGT convocan la huelga general contra el PP y Vox el 11 de noviembre, dos días antes de que arranque la campaña

CCOO y UGT han anunciado este miércoles la convocatoria de la huelga general contra el Partido Popular (PP) y Vox el miércoles 11 de noviembre, dos días antes de que arranque oficialmente la campaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La fecha de la huelga la han acordado los sindicatos que respaldan la convocatoria de la misma junto con los representantes de la acampada de la Puerta del Sol.

La última huelga general que contó con el respaldo de los sindicatos mayoritarios se celebró el 14 de noviembre de 2012, bajo el Gobierno del PP y con Mariano Rajoy como presidente. En esta ocasión será el 11 de noviembre, debido a la crisis de vivienda y dos días antes del inicio de la campaña electoral, que comienza el viernes 13 de noviembre tal y como marca el calendario.

Ahora, el PSOE no ha dudado en reconocer que la huelga general se celebra, en esta ocasión, contra la oposición de PP, Vox y Junts y no contra el Gobierno. María Jesús Montero, vicesecretaria general del partido y coordinadora de la campaña electoral de Pedro Sánchez hacia el 29-N, subrayó el martes que «habitualmente» la huelga se convoca «contra el Gobierno» pero que en esta ocasión «es contra la oposición».

El presidente del Gobierno, en declaraciones desde el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros ordinario, dijo que la huelga general tratará sobre «una cuestión que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras y a sus familias, como es el acceso a la vivienda». Además, añadió que, desde el Gobierno, «lo único» que pueden hacer «es respetar ese derecho constitucional».