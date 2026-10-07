Elecciones generales y actualidad política, en directo | Feijóo estrenará la precampaña este sábado en Madrid
Pedro Sánchez ha anunciado el ansiado adelanto electoral que la oposición llevaba años pidiendo. El presidente del Gobierno quiere aprovechar el descontento de la izquierda con las medidas en vivienda y el rechazo a los dos decretazos en el Congreso de los Diputados para intentar rascar unos votos que hace una semana no tenía y para ello ha convocado las generales para el próximo 29 de noviembre.
De igual manera, el Consejo de Ministros volvió a aprobar este martes los dos decretazos de vivienda, derogados por el Congreso de los Diputados el pasado viernes, para que la Diputación Permanente, donde el voto de Junts es irrelevante y Sánchez y sus socios pueden mantener su mayoría, pueda convalidarlos.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estrenará la precampaña electoral el próximo sábado en un acto en Madrid junto a la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Como antesala, Feijóo reunirá el jueves a la Junta Directiva Nacional para preparar la estrategia del partido ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y presentar al Comité de Campaña.
Puigdemont celebra la amnistía, pero avisa de que «hoy no se soluciona» el conflicto político
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía, pero ha avisado de que «hoy no se soluciona nada» del conflicto político entre Cataluña y el resto de España.
«La amnistía forma parte de la fórmula para la solución del conflicto histórico que existe entre Cataluña y España, pero la amnistía no es en sí misma su solución», ha asegurado este martes en una declaración desde la ‘Casa de la República’ en Waterloo (Bélgica).
Ha asegurado que tanto él como los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no marcharon a Bélgica para defender los intereses de partidos políticos, sino para defender las instituciones y derechos del pueblo catalán: «Y volveremos de la misma manera», aunque no ha detallado cuándo volverán.
Feijóo estrenará la precampaña este sábado en Madrid durante un acto con Ayuso y Almeida
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estrenará la precampaña electoral el próximo sábado en un acto en Madrid junto a la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
Como antesala, Feijóo reunirá el jueves a la Junta Directiva Nacional para preparar la estrategia del partido ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y presentar al Comité de Campaña.
En un comunicado, el PP ha destacado que Feijóo abrirá los actos electorales en la Comunidad de Madrid, donde los populares cuentan con mayoría absoluta, mientras que el presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, lo hará en Andalucía, donde el PSOE «era hegemónico hasta que él llegó» a la Secretaría General del partido.
Feijóo arropa a Vivas este miércoles en Ceuta, su quinta visita a la ciudad desde la entrada masiva de inmigrantes
El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, visita de nuevo Ceuta este miércoles, donde volverá a exhibir su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, por su gestión desde la entrada masiva de alrededor 80.000 inmigrantes ilegales los días 30 y 31 de julio.
Este martes ambos ya estuvieron juntos en Madrid, con motivo del acto de entrega por el Senado de su Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla en reconocimiento a sus trayectorias políticas y como respaldo institucional a ambas ciudades tras la crisis abierta a finales de julio.
Durante el acto, ambos presidentes han reivindicado la españolidad de las dos ciudades y la necesidad de reforzar su defensa y la presencia del Estado. «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, Ceuta es España», ha sentenciado Vivas.
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El primero de los decretos de vivienda entra en vigor mañana y el segundo el 15 noviembre
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles los dos nuevos decretos de vivienda; el primero de ellos, que contiene la mayor parte de las medidas, entrará en vigor en su mayoría mañana, mientras que el segundo, con la prórroga automática de alquileres, lo hará el 15 de noviembre.
A diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, ambos decretos se han publicado a la vez en el BOE.
Tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, ambos decretos deberán pasar por la Diputación Permanente, donde el primero de ellos tiene visos de salir adelante con el apoyo del PNV, no así el segundo, promovido por Sumar y por el Sindicato de Inquilinas