El Sindicato de Inquilinas ya utiliza la muerte de Maricarmen y la vincula a «un proceso torturante»

Era de esperar. Poco después de conocerse la muerte de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas no ha esperado para lanzar un comunicado en el que utiliza la muerte de la anciana, a los pocos minutos de conocerse el deceso, al vincularla a «un proceso torturante».

En el texto lamentan el fallecimiento de Maricarmen, ocurrido este miércoles. Recuerda que el 23 de septiembre sufrió el desahucio y desde entonces permaneció hospitalizada.

«Aunque se logró un acuerdo histórico que le habría permitido regresar a su vivienda», aseguran que la solución «llegó demasiado tarde» y califican la situación de absolutamente evitable tras ese «proceso torturante».

Afirman que los hechos provocados por la injusticia de su desahucio marcaron un antes y un después en el país: manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de huelga general. Señalan que el debate de la vivienda está ahora en el centro, pero que el coste ha sido demasiado alto.

Tras su muerte, dicen quedarse con su ejemplo de lucha y su legado, y prometen cumplir lo que ella siempre pedía: «luchad, seguid luchando por lo que es vuestro». La familia, la abogada y el sindicato anuncian que seguirán defendiendo el derecho a la vivienda y combatiendo a los especuladores con la fuerza y valentía que ella les enseñó, y que continuarán luchando por ella y por todas.

Reproducimos a continuación el contenido íntegro del comunicado:

«Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen.

El pasado 23 de septiembre, como todas sabéis, se produjo su desahucio y desde entonces ha permanecido hospitalizada. Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante.

Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país: manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de una huelga general. El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto.

Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: «luchad, seguid luchando por lo que es vuestro».

Tu familia, tu abogada y tu Sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste.

Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste».