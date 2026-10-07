Muere Maricarmen, la anciana desahuciada que utilizó Sánchez para lanzar a la izquierda contra PP y Vox

Maricarmen Abascal ha fallecido este miércoles a los 87 años, según ha informado el Sindicato de Inquilinas. La mujer permanecía hospitalizada desde el pasado 23 de septiembre, cuando fue desahuciada de la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante 70 años.

Tras ejecutarse el lanzamiento, los sanitarios del Samur la sacaron del edificio en camilla y la trasladaron al Hospital Gregorio Marañón por su estado de salud. Ante el inmueble se habían concentrado vecinos y activistas para protestar contra el desahucio.

Su caso avivó las movilizaciones por la vivienda que desembocaron en la acampada de la Puerta del Sol y llevó al Gobierno a aprobar dos decretos que posteriormente derogó el Congreso. Desde el hospital, Maricarmen había pedido a Pedro Sánchez cambios legislativos para evitar situaciones similares: «Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas».

El sindicato lamenta que el acuerdo para regresar llegara tarde: «Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen», comienza el comunicado del Sindicato de Inquilinas. La organización recuerda que permanecía hospitalizada desde el desahucio y que se había conseguido un acuerdo que habría permitido su regreso a la vivienda.

El sindicato califica ese pacto de «histórico», pero lamenta que no haya podido volver a casa: «Esta solución ha llegado demasiado tarde». A continuación, describe lo sucedido como «una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante».

La organización sostiene que las movilizaciones surgidas a raíz del desahucio han supuesto un punto de inflexión. En su comunicado menciona las manifestaciones multitudinarias, las acampadas en las plazas, el adelanto electoral y la convocatoria de una huelga general. «El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto», señala.

Tras anunciar su fallecimiento, el sindicato reivindica el ejemplo de Maricarmen y recuerda las palabras con las que animaba a continuar las protestas: «Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro».

El comunicado expresa el compromiso de su familia, su abogada y la organización de seguir defendiendo el derecho a la vivienda y combatir la especulación. «Con la fuerza y valentía que nos enseñaste», añaden, antes de cerrar con una despedida: «Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste».

Las reacciones a la muerte de Maricarmen

La noticia ha llegado a los acampados en la Puerta del Sol al terminar su asamblea diaria. En el Ayuntamiento, el grupo municipal de Más Madrid, encabezado por Rita Maestre, ha solicitado un minuto de silencio antes del Pleno extraordinario de este jueves en recuerdo de Maricarmen.

Pedro Sánchez ha trasladado sus condolencias tras conocerse el fallecimiento de Maricarmen Abascal. «Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen», ha señalado el presidente, que también ha enviado «un abrazo a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia». Su mensaje concluye con un «descanse en paz».

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha calificado el fallecimiento de «asesinato», rechazando describirlo como una muerte. También ha expresado su «rabia» y ha agradecido a Maricarmen su lucha. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, la ha despedido con estas palabras: «Tu lucha despertó conciencias en toda España».