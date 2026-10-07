Israel, tres años después: «Entraron 6.000 terroristas y hemos acabado con 4.000, pero los cazaremos a todos»

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha afirmado, coincidiendo con el tercer aniversario de los atroces ataques del 7 de octubre, que las fuerzas israelíes han eliminado a 4.000 de los aproximadamente 6.000 atacantes que cruzaron la frontera aquel día de 2023. «Perseguiremos y eliminaremos a los 2.000 restantes», ha asegurado.

Según Katz, las cifras fueron presentadas por el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), el general de división Shlomi Binder, durante una reunión del gabinete de seguridad celebrada la noche del domingo 4 de octubre de 2026. Katz declaró que «6.000 terroristas cruzaron la frontera hacia Israel el 7 de octubre y perpetraron las atrocidades. De ellos, 4.000 han sido eliminados hasta ahora, por lo que quedan otros 2.000».

El ministro añadió que él y el primer ministro Benjamin Netanyahu han ordenado al ejército y a todos los organismos de seguridad «perseguirlos y eliminarlos a todos, sin limitaciones y bajo cualquier circunstancia, desde los rangos más altos hasta los más bajos·». Katz subrayó que «éste es el mandato de los asesinados y de los caídos, y éste es nuestro deber como pueblo y como Estado, y lo cumpliremos».

Estas cifras actualizan estimaciones previas de las FDI, que situaban el número de infiltrados en torno a 5.600, de los cuales entre 1.200 y 1.600 habrían muerto dentro de territorio israelí durante el propio ataque. El resto regresó a Gaza, donde muchos fueron abatidos en combates posteriores o en operaciones dirigidas específicamente contra ellos.

La declaración se produjo en el marco de las conmemoraciones del tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023 (según el calendario judío), en el que unas 1.200 personas murieron en Israel y 251 fueron secuestradas. Katz y Netanyahu reiteraron el compromiso de continuar la caza de todos los participantes en la masacre, independientemente de su rango, como parte de los objetivos más amplios de desmantelar a Hamás y desmilitarizar Gaza.