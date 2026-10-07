Así culpaba Maricarmen a Sánchez de su desahucio: «No se entera o no quiere enterarse»

Maricarmen Abascal, la mujer cuyo desahucio ha derivado en la acampada de la Puerta del Sol, ha muerto este miércoles, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. La mujer estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado día 23 de septiembre. Ese día la mujer fue sacada en camilla de su casa ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda tras ejecutarse la orden de lanzamiento y trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

En una entrevista grabada por TVE horas antes de su desahucio, la propia Maricarmen señalaba a Sánchez como responsable: «No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios, no se entera o no quiere enterarse».

Pese a su ingreso, Maricarmen siguió publicando vídeos en los que, desde la cama del hospital, llamaba a seguir luchando para conseguir mejoras en materia de vivienda.

El Sindicato de Inquilinas organizó varias movilizaciones por la vivienda y una acampada en la Puerta del Sol, que continúa. Sánchez ha aprovechado la ola de protesta social para convocar elecciones, confiando en la movilización de la izquierda contra el Partido Popular y Vox. Los sindicatos, por su parte, han confirmado la convocatoria de una huelga general en el país, prevista para el día 11 de noviembre.