El voto por correo en los pueblos de Madrid donde ganó el PSOE en 2023 creció un 28%, el doble que en los que ganó el PP

Las solicitudes de voto por correo subieron un 28% en los cinco mayores municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por el PSOE entre las elecciones municipales de 2019 y las de 2023. El aumento duplicó al de los cinco mayores municipios del PP, donde se quedó en el 14%.

Los cinco feudos socialistas son Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón, Parla y Coslada, gobernados por el PSOE en los dos últimos mandatos. En conjunto, pasaron de 11.094 solicitudes en mayo de 2019 a 14.249 en mayo de 2023. La proporción de electores que pidió votar por correo creció del 2,07% al 2,65% del censo.

En los cinco mayores municipios gobernados por el PP desde 2023 (Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés y Torrejón de Ardoz), las solicitudes pasaron de 108.086 a 123.255. Sin la capital, el aumento fue del 19%. En el conjunto de la región fue del 17,7%. Tres de ellos, Móstoles, Alcalá y Leganés, tenían alcalde socialista cuando se celebraron las elecciones de 2023.

Getafe, a la cabeza

Por municipios, Getafe lideró la subida, con un 44% más: de 3.088 a 4.440 solicitudes. Le siguieron Fuenlabrada, con un 35%; Coslada, con un 29%, y Parla, con un 20%. Alcorcón registró el menor incremento, un 13%.

Leganés, limítrofe con Getafe y Fuenlabrada, no siguió el ritmo de sus dos vecinos: sus solicitudes crecieron un 18%, de 3.148 a 3.727, menos de la mitad que en Getafe. Sí superó a Alcorcón, también vecino y gobernado por el PSOE, y a Madrid capital, con un 13%.

El crecimiento no respondió a un aumento de electores. Los electores españoles residentes en los cinco feudos socialistas crecieron un 0,6% entre 2019 y 2023, frente al 2% regional.

Ese mismo 28 de mayo, los cinco alcaldes socialistas sumaron 45.231 votos más que la candidatura del PSOE a la Asamblea de Madrid en sus municipios, con las mismas mesas y una única solicitud de voto por correo para ambas urnas. Solo en Fuenlabrada, la lista municipal obtuvo 24.535 votos más.

Votaciones ajustadas

En Alcorcón y Coslada, las alcaldías socialistas colgaron de un puñado de votos. En los dos municipios el PP fue la lista más votada en 2023, pero la izquierda gobierna por suma de concejales. En Alcorcón, el PP sacó 35.044 votos frente a los 23.390 del PSOE. Bastaba con que 17 electores hubieran cambiado su voto del PSOE al PP para que PP y Vox sumaran 14 de 27 concejales; el PP impugnó el escrutinio y la Junta Electoral de Zona ratificó el resultado. En Coslada, el PSOE, Más Madrid y Podemos-IU gobiernan con 581 votos menos que PP y Vox, y un trasvase de 124 votos habría invertido la mayoría. En esas municipales se aceptaron 3.914 solicitudes de voto por correo en Alcorcón y 1.661 en Coslada.

Los municipios del PP mantienen, no obstante, una tasa de voto por correo más alta en todas las convocatorias: un 4,27% frente al 2,65% en las municipales de 2023.

No es posible saber a quién fueron esos votos. El artículo 88.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General obliga al presidente de mesa a introducir los sobres en la urna al cierre, de modo que se escrutan junto al voto presencial. El Congreso rechazó el pasado 23 de junio una proposición de Vox para contarlos por separado.

«Ni se le ocurra votar por correo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió este lunes a los electores que no utilicen esta vía en las generales del 29 de noviembre: «Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo». Lo dijo tras el anuncio del adelanto electoral y advirtió de una «posible adulteración» del censo. Santiago Abascal hizo el mismo llamamiento.

Ayuso vinculó sus sospechas a la Ley de nietos y a las regularizaciones de inmigrantes, que según sus cálculos suman «tres escaños aproximadamente» en Madrid. El censo de madrileños residentes en el extranjero pasó de 367.326 electores en 2023 a 475.850 en 2026, un 29,5% más. El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente en septiembre los efectos electorales de parte de las inscripciones por la Ley de nietos, pero el censo del 29-N se cerró el 1 de agosto.

No es la primera polémica en la región. En las autonómicas de 2021, Correos entregó tiques de «votos emitidos» a ciudadanos que no habían votado y la Junta Electoral Central le ordenó dejar de emitirlos; Vox habló entonces de «pucherazo». En 2025, la Junta rechazó investigar el voto por correo de 2023 tras el caso Leire Díez y lo remitió a la Fiscalía.

El plazo para pedir el voto por correo para el 29-N se abrió este martes y se cerrará el 19 de noviembre.