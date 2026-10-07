Los empresarios de Urbagestión trasladan «con profunda tristeza» su pésame a la familia de Maricarmen
Este mismo jueves por la mañana la vecina iba a firmar el contrato de arrendamiento
Tras conocer el fallecimiento de Maricarmen, los empresarios que compraron su vivienda en Retiro (Madrid) han trasladado que han conocido «con profunda tristeza» el fallecimiento de la que iba a ser mañana mismo su inquilina de manera oficial:
«Queremos trasladar nuestro más sincero pésame a su familia, a sus allegados y a sus vecinos, y respetar su dolor en estos momentos», han lamentado. Además, han querido añadir que, «por respeto a su memoria y a su familia» Urbagestión «no realizará más declaraciones».
Según ha podido confirmar OKDIARIO, este mismo jueves a primera hora de la mañana Maricarmen iba a firmar desde el hospital su nuevo contrato de arrendamiento como inquilina de Urbagestión.
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