Netanyahu sobre el atentado en el vuelo de Flydubai: «Quien haya enviado al suicida pagará un alto precio»

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha profundizado este viernes en la hipótesis del atentado terrorista en el avión de Flydubai que cubría el vuelo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, tras señalar la «radicalización islamista» del copiloto, asegurando que poco a poco se van aclarando los hechos.

El dirigente israelí ha asegurado que el copiloto omaní «experimentó un adoctrinamiento islamista», que tenía la intención de «estrellar el avión con sus pasajeros a bordo» y que con el «paso del tiempo» la imagen se va «aclarando».

De todas formas, Netanyahu ha recalcado que Israel se encuentra investigando el caso para tratar de esclarecer la naturaleza del altercado. Uno de los puntos más importantes de esta investigación es saber si el sospechoso «fue enviado» por alguien. El líder israelí ha asegurado que «quien lo haya enviado pagará un precio muy alto».

Este jueves, el dirigente ya señaló en esta dirección, ya que afirmó que el copiloto del vuelo había sido «islamizado» e hizo hincapié en que era «un suicida».

El capitán del vuelo, agredido durante este, ha confirmado que pudo abrir la puerta de la cabina tras la agresión, para que los pasajeros y miembros de la tripulación pudiesen acceder, intentando que el avión no se estrellara.

Por otro lado, Arabia Saudí ha confirmado que sí que hubo un «altercado en el que el copiloto atacó al capitán» del vuelo de Flydubai; ambos han sido trasladados a Emiratos Árabes Unidos, país que ha afirmado que habrá una investigación para examinar si hay posibles «lazos con actividad terrorista».

Finalmente, el Ministerio de Exteriores emiratí ha señalado que sus autoridades judiciales «tienen jurisdicción para investigar el incidente conforme a la legislación aplicable», ya que la aeronave está registrada en EAU y «enarbola su bandera».

El ataque en el vuelo de Flydubai

El pasado 30 de septiembre, durante el vuelo de la compañía Flydubai que cubría el vuelo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, el copiloto, de origen omaní, apuñaló al piloto al grito de «¡Allah es grande!».

El capitán del vuelo, ágilmente, tras haber sido agredido, abrió la puerta de la cabina, dejando así pasar a los pasajeros y a la tripulación de cabina, para que tomasen el control del vuelo.

Por suerte, entre los pasajeros había dos pilotos de la compañía que tomaron el control de la situación, mientras que otros tres pasajeros pudieron reducir al copiloto y otro, dentista de profesión, pudo estabilizar al piloto herido y mantenerlo con vida.

Finalmente, hicieron un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudí. Actualmente, se siguen investigando los hechos; los pilotos y el dentista han sido recibidos por el líder israelí para agradecerles su labor.