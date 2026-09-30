Terror en un avión de FlyDubai: una «violenta» pelea entre un piloto ruso y otro ucraniano provoca turbulencias y un aterrizaje de emergencia

Los aterrorizados pasajeros y la tripulación de un vuelo de Flydubai creyeron que estaban siendo víctimas de un secuestro al sentir el brusco descenso del avión en el que viajaban desde Dubai a Tel Aviv este miércoles a primera hora de la mañana horal local de Oriente. Sin embargo el motivo de los vaivenes era una violenta pelea entre el piloto y el copiloto de la aeronave, de nacionalidades rusa y ucraniana.

El vuelo en el que viajaban unos 150-180 pasajeros, la mayoría de ellos de nacionalidad israelí, tuvo que desviarse y realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí después de que la tripulación emitiera señales de emergencia que inicialmente hicieron temer que se trataba de un posible secuestro. El avión, un Boeing 737 MAX 8, transmitió primero el código de emergencia 7700 y posteriormente el código 7500, que indica «interferencia ilícita» o posible secuestro, según datos de seguimiento de vuelo y fuentes de seguridad israelíes.

La aeronave descendió bruscamente desde unos 34.000 pies de altura a alrededor de 16.600-15.000 pies en poco más de dos minutos mientras sobrevolaba el noroeste de Arabia Saudí, y cambió de rumbo hacia ese país. De inmediato, la Fuerza Aérea israelí desplegó cazas y el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa mantuvieron una reunión de seguridad urgente.

Fuentes de seguridad israelíes y medios internacionales han indicado a la CNN que el incidente no se trató de un secuestro, sino de un enfrentamiento agresivo entre los dos pilotos de la cabina, de nacionalidades rusa y ucraniana. Un representante israelí confirmó que el origen del incidente fue un conflicto interno entre el personal a bordo, lo que llevó al piloto a activar la señal de alerta. La compañía FlyDubai no ha querido confirmar hasta el momento los detalles del episodio.