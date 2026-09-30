De Isabel Díaz Ayuso a Carmen Maura: vota por tu look favorito de la cena de gala en honor a los Macron

El pasado martes, 29 de septiembre, al caer la noche, el presidente Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron, fueron recibidos en el Palacio Real de Madrid por los Reyes Felipe VI y Letizia. Allí tuvo lugar la tradicional cena de gala en honor al matrimonio presidencial francés, una velada que reunió a cerca de un centenar de invitados y en la que se cuidó hasta el más mínimo detalle. De hecho, los asistentes degustaron un exclusivo menú diseñado por el prestigioso chef Joan Roca. Sin duda, una cita marcada por el protocolo y la elegancia, pero también por una selecta lista de invitados. Tanto es así que, desde el primer momento, generó una gran expectación conocer quiénes serían los elegidos para compartir mesa con los Reyes y los Macron, así como más tarde, los looks que escogieron para la ocasión se han convertido en el centro de todas las miradas.

Isabel Díaz Ayuso fue una de las primeras en llegar. En su caso, eligió un vestido largo de satén rojo con un escote amplio, unos tirantes anchos, una cintura marcada y una falda fluida. Francina Armengol fue otra de las que apareció enseguida en escena, apostando por un look negro y elegante formado por un vestido largo con una falda de volantes y una manga de longitud tres cuartos.

La actriz Carmen Maura tampoco quiso perderse la especial cita y, en su caso, eligió un estilismo en azul marino compuesto por un pantalón de pierna ancha que combinó con una blusa del mismo tono en escote en pico y mangas amplias y fluídas. Como accesorios, añadió un bolso de pedrería y unos zapatos oscuros en color burdeos. Marta Carazo acudió con un conjunto de blusa blanca y falda midi oscura y Luz Casal se enfundó en un vestido granate que decoró con unos zapatos de tacón en color plateado.

A ellas se sumaron Ignacio Sánchez Galán (presidente de Iberdrola), José Luis Martínez-Almeida, Pedro Sánchez, José Manuel Albares (ministro de Asuntos Exteriores español) y Ester Muñoz (portavoz del Grupo Popular en el Congreso), entre muchos otros. Pero ahora, desde COOL, queremos conocer cuál ha sido tu look favorito de esta esperada cena de gala. ¡Vota por tu favorito en nuestra encuesta!