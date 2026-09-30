La psicología sugiere que los adultos que bajan la mirada al hablar con otros no lo hacen por timidez; en realidad están concentrados pensando la respuesta adecuada

La psicología viene centrando sus estudios en los últimos años en las personas que bajan la mirada al hablar durante una conversación. Expertos en la materia han estudiado la conducta humana de las personas que realizan esta práctica y han explicado el motivo: no lo hacen por timidez y sí porque están concentrados pensando en una respuesta adecuada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que quitan la mirada durante una conversación.

Esto es un clásico que sucede en todas las partes del mundo: las personas que bajan la mirada al hablar durante una conversación. Este es un acto que cometen muchos individuos que, por una razón u otra, no miran a los ojos a la hora de mantener una conversación. A lo largo de la historia se ha entendido que estos ciudadanos recurren a bajar la mirada por un acto de timidez, pero ahora los expertos en psicología han llegado a otra conclusión: realmente lo hacen porque están pensando en dar una respuesta acertada ante una situación que consideran de tensión.

Estos lo han demostrado profesionales de las revistas Frontiers in Psychology y Cognition, que han llegado a demostrar después de sus investigaciones que las personas que bajan la mirada a la hora de hablar lo hacen por pura concentración y no por timidez o falta de educación. A esta conclusión han llegado después de analizar hasta 29 conversaciones entre adultos en las que han detectado un hábito inusual.

La psicología y las personas que bajan la mirada al hablar

Los expertos de Frontiers in Psychology han llegado a la conclusión de que el contacto visual sirve para supervisar la reacción del otro y evitar las interrupciones. Además, publicaron en un estudio que las personas que escuchan suelen mirar más tiempo que quien habla. Esto en el caso de que se mantenga esta conducta. En el caso de los que bajan la mirada, su explicación está en que se realiza este ejercicio para concentrarse más en lo que va a pronunciar dentro de este intercambio de palabras.

La revista Cognition también informó en su investigación que mantener el contacto visual con la otra persona puede llegar a dificultar a estas personas realizar una tarea verbal, ya que consideraron que los participantes en las conversaciones tardaban más en generar palabras cuando miraban a los ojos a las otras personas. Estos expertos en psicología también apuntaron a que esta acción aumentaba a medida que aumentaba la dificultad de las respuestas. Así que estos profesionales apuntan a que bajar la mirada puede tener efectos positivos para pensar mejor, bajar la intensidad del intercambio o rebajar la ansiedad e incluso el nerviosismo en la conversación.

Desde el punto de vista científico, los expertos señalan que mirar a los ojos a la otra persona durante la conversación puede generar una carga mental porque este acto consume mucha atención al cerebro. Además, bajar la mirada puede tener efectos positivos para ahorrar energía y mantener mejor la concentración. Aun así, los expertos en psicología también recomiendan revisar el contexto para tomar una interpretación sobre este acto, que en ocasiones puede considerarse una falta de respeto al otro interlocutor.