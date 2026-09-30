La prostituta recaudadora de Sol, Bengala, se presenta a sus clientes como «una chica alternativa, con tatuajes y pelos»

Bengala, la prostituta que recauda dinero para los «migrantes en Ceuta» desde la acampada de la Puerta del Sol, se presenta a sus clientes en uno de sus anuncios en internet como «una chica alternativa con tatuajes y pelos». El anuncio, que ha desvelado OKDIARIO, muestra también varias fotos de una mujer en ropa interior.

En la misma publicación, con fecha del 17 de abril de 2026, aparece un número de teléfono que coincide con el del cartel expuesto en una carpa de la acampada de Sol en el que se piden donaciones para los «migrantes en Ceuta». El mencionado cartel indica que se aceptan donaciones en efectivo y a través de Bizum al número de la escort Bengala, que se anuncia en varias páginas de contactos para adultos.

«Hola, soy Bengala, la chispa que te deja sin aliento para pasarlo bien rico. Soy una chica alternativa con tatuajes y pelos. Hago deporte y tengo mucha flexi porque me encanta bailar. No querrás despegarte de mí. Háblame para saber más, te espero…», es el texto con el que Bengala se describe en uno de sus anuncios.

OKDIARIO ha revelado este martes que los acampados en la Puerta del Sol, ante la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde el pasado sábado, han estado pidiendo donaciones para los «migrantes en Ceuta» con el número de teléfono de una escort que se anuncia en diferentes portales eróticos para adultos. «Aportaciones para migrantes en Ceuta: ¡Abajo las fronteras!», se puede leer en el cartel.

Este diario también ha podido comprobar que, tras realizar varias preguntas sobre el número de teléfono al que se pide que se envíen las donaciones, este ha sido arrancado del cartel. Y ahora sólo se aceptan aportaciones en efectivo.

Los acampados en Sol llevan desde el pasado sábado mostrando su apoyo a Maricarmen, a pesar de que este lunes los abogados de la anciana llegaron a un acuerdo con Urbagestión, propietaria de la vivienda en la que residía, gracias a la mediación de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Las tiendas de campaña en la plaza madrileña han aumentado en número desde el sábado ante la inacción de la Delegación del Gobierno y de la Policía de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.