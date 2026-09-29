El timo de Sol: los acampados piden dinero para los «migrantes de Ceuta» con el número de móvil de Bengala, una prostituta

OKDIARIO ha descubierto que los acampados en la Puerta del Sol de Madrid llevan días pidiendo dinero para los «migrantes de Ceuta» con el número de teléfono de una prostituta que aparece anunciada en diferentes portales eróticos para adultos.

Los manifestantes, que mantienen la acampada en apoyo a la okupa anciana Maricarmen, sin que Delegación de Gobierno los haya evacuado de la vía pública, instalaron este viernes una carpa en la que aparentemente se recogían donaciones destinadas a los invasores de Ceuta que también viven en chabolas en la costa de la ciudad autónoma.

«Aportaciones para migrantes en Ceuta: ¡Abajo las fronteras!», reza el cartel manuscrito colocado junto a la carpa. El mensaje incluía un número de teléfono al que los ciudadanos podían realizar transferencias mediante Bizum.

Según ha comprobado OKDIARIO, el número indicado en el cartel dirige a una señorita de compañía que se anuncia en diferentes páginas de contactos para adultos bajo el seudónimo de Bengala.

«Seductora y sensual disponible para ti», se presenta en uno de estos portales, donde constan etiquetas ofensivas para facilitar las búsquedas. «La chispa que te deja sin aliento para pasarlo bien rico», añade en su descripción.

En otro de los portales de contactos, Bengala se describe como «una chica alternativa con tatuajes y pelos». «Hago deporte y tengo mucha flexi porque me encanta bailar. No querrás despegarte de mí. Háblame para saber más, te espero…», señala el anuncio.

El revuelo provocado entre los acampados por las preguntas de OKDIARIO sobre a dónde iba dirigido el dinero de las donaciones ha sido tal que los organizadores han optado por cortar la pancarta y retirar el número de móvil, aceptando dinero en efectivo.

El teléfono de la escort como cebo para pedir dinero por transferencia escenifica también las diferentes posturas de fricción que confrontan al trío de PSOE, Sumar y Podemos sobre la prostitución. Mientras el PSOE sigue sosteniendo en su programa su abolición, Sumar y Podemos no apuestan por penalizarla.

OKDIARIO fue testigo de la segunda madrugada de la acampada instalada en la Puerta del Sol, en la que ya se contabilizaban el doble de tiendas de campaña que durante la primera noche, ante la permisividad policial del delegado de Gobierno denunciada por la líder de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante aquella madrugada, los propios acampados reconocieron a este diario que habían terminado comiéndose parte de los alimentos que habían recibido como donación. Mientras tanto, en la plaza se escuchaban consignas como «¡los invasores son los inversores!», exigiendo al Gobierno de Sánchez congelar los alquileres de manera indefinida y congelar los precios de la vivienda, como recoge el decreto aprobado este martes en Consejo de Ministros.