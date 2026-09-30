Turner, de ACS, entra en un contrato millonario para la Fuerza Aérea de EEUU

Buenas noticias para ACS. A través de la constructora Turner, que es la joya de la corona del grupo español en los EE.UU., este ha conseguido entrar en un contrato de modernización auspiciado por el Pentágono que está valorado en unos 900 millones de dólares a repartir entre ocho contratistas.

Concretamente, el proyecto corre a cargo de la Fuerza Aérea estadounidense y se enmarca en el programa Facilities Acquisitions for Restoration and Modernization (FARM) III, destinado a prestar apoyo a las instalaciones militares de ensayos en tierra. El trato se ha formulado bajo el formato IDIQ (siglas para «entrega indefinida, cantidad indefinida»), un modelo de contratación muy utilizado por el Gobierno Federal de los EEUU que le permite adjudicar obras sin tener una certeza absoluta sobre los plazos de entrega y las cantidades exactas, como es el caso.

Como ya se ha avanzado, el límite está fijado en los 900 millones de dólares, una cantidad que se empleará en trabajos mecánicos y eléctricos, instrumentación, sistemas de datos y controles, servicios de diseño y construcción, y obras de construcción, según ha afirmado la constructora en un comunicado en el que se ha congratulado por un hito que justifican por su «dilatada relación» con el Arnold Engineering Development Complex (AEDC).

Lo cierto es que la colaboración entre Turner y el AEDC viene de lejos, pues la firma ya participó en el pasado en la ejecución de proyectos en este centro a través de los programas FARM I y FARM II, los antecesores del FARM III. Mediante estos programas, la constructora contribuyó a la restauración, modernización y reconfiguración de instalaciones e infraestructuras críticas en esa instalación de la Fuerza Aérea, lo que ha proporcionado al equipo «un conocimiento directo de las instalaciones especializadas del complejo, de sus requisitos operativos y de su misión», afirman en la nota de prensa.