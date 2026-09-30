El listado de valores españoles destacados por la estrategia de inversión de Bankinter para el cuarto trimestre de 2026 incluye Santander, BBVA, CaixaBank, Indra, Iberdrola, Endesa, ACS, Ferrovial, Cellnex y Aena, según recoge el informe de estrategia y perspectivas de la entidad.

Entre los valores internacionales seleccionados por Bankinter figuran Nvidia, Broadcom, AMD, TSMC, ASML, Micron y Lam Research, dentro del sector de semiconductores. En tecnología, la entidad mantiene su apuesta por Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Amazon y Netflix.

En el sector financiero, Bankinter incluye también a Unicredit, Commerzbank, Intesa Sanpaolo, Citigroup, Morgan Stanley y Bank of America. Dentro de defensa, junto a Indra, figuran Rheinmetall, Leonardo, Thales, Lockheed Martin y RTX, mientras que Vinci aparece entre las compañías de infraestructuras. Por su parte, en ‘utilities’ la selección incluye a Enel, E.On, RWE y NextEra Energy.

España con un 16% de potencial

Bankinter estima un potencial de revalorización del 16% para la Bolsa española, por encima del 11% que calcula para el conjunto de Europa y del 14% previsto para Portugal. Para Estados Unidos, la entidad sitúa el potencial en el 36%, impulsado principalmente por el comportamiento esperado del sector de semiconductores.

La entidad mantiene una exposición elevada a la renta variable, respaldada por unas expectativas de crecimiento de los beneficios que considera sólidas. Entre las principales tendencias que sustentan esta visión figuran la inteligencia artificial, la electrificación y el incremento de la inversión en defensa.

No obstante, Bankinter advierte de que el mercado no es inmune a los riesgos y considera que unos tipos de interés y unas primas de riesgo superiores invitan a una fase de asentamiento de las Bolsas.

En este sentido, el equipo de análisis liderado por Ramón Forcada considera que el balance de riesgos debería mejorar a medida que avance 2027, dado que buena parte de los escenarios exigentes en variables como el petróleo, los tipos de interés y las rentabilidades de los bonos ya estarían recogidos en las cotizaciones.

Bankinter pone el foco en el crudo

En materia de petróleo, Bankinter contempla una moderación del precio del crudo hacia los 80 dólares por barril a medida que se relajen las tensiones geopolíticas. Sin embargo, la entidad advierte de que una prolongación de la guerra en Oriente Medio podría mantener el precio por encima de los 100 dólares y seguir presionando al alza las rentabilidades de los bonos.

Ante este escenario, la estrategia de Bankinter en renta fija pasa por mantener posiciones en bonos de elevada calidad crediticia y concentradas en los tramos corto y medio de la curva, con vencimientos de hasta cinco años. La entidad apuesta además por deuda pública como elemento de diversificación y por crédito corporativo de elevada calidad.

En política monetaria, Bankinter considera que tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Reserva Federal estadounidense (Fed) podrían acometer dos subidas de tipos hasta comienzos de 2027, frente a las tres que estaría descontando actualmente el mercado.

Portugal, Japón y Reino Unido

El informe también presta especial atención a la evolución de distintas economías europeas. Bankinter destaca a Portugal como un referente dentro de Europa por combinar un crecimiento sólido con un gasto público bajo control y un balance saneado.

En Reino Unido, la entidad considera que el Banco de Inglaterra debería subir los tipos de interés y que el Ejecutivo debería mantener la disciplina fiscal para preservar la estabilidad de la libra y del mercado de bonos.

En Japón, Bankinter prevé que continúe la normalización de la política monetaria, con nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Japón. La entidad considera que el yen debería moderar su depreciación como consecuencia de la reducción del diferencial de tipos con Europa y Estados Unidos, además de las posibles intervenciones de las autoridades.

Para los mercados emergentes, en cambio, el informe apunta a un escenario caracterizado por un deterioro macroeconómico, mayores riesgos y debilidad de las divisas.

El dólar se apoya en la geopolítica

En el mercado de divisas, Bankinter considera que un ciclo económico todavía fuerte, unido a unos niveles de precios elevados y a la incertidumbre geopolítica, seguirá dando soporte al dólar frente al euro.

La entidad sitúa su previsión para el cruce entre ambas monedas en un rango de entre 1,12 y 1,17 dólares por euro y considera que el conflicto en Irán constituye un factor adicional de apoyo para la divisa estadounidense.

En conjunto, Bankinter mantiene una visión constructiva sobre la renta variable de cara a 2027, aunque considera que el mercado podría atravesar una fase de consolidación antes de que una mejora progresiva del balance de riesgos permita recuperar mayor visibilidad sobre la evolución de los activos financieros.