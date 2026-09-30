Veolia gana un importante contrato de agua potable en España por 1.000 millones de euros a 25 años

Veolia anuncia que ha sido seleccionada por el Consell Metropolità del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como ganadora del histórico contrato de 1.000 millones de euros y 25 años de duración para la gestión de los servicios esenciales de agua potable en ocho municipios del área metropolitana de Barcelona, que prestan servicio a más de 230.000 personas.

Este contrato consolidará la larga trayectoria y el compromiso del Grupo con

España, un país llamado a convertirse en su tercer mercado global en los próximos años.

En un momento de creciente presión sobre los recursos hídricos, el cambio climático y las economías domésticas, la oferta de Veolia combina un profundo conocimiento local con su experiencia e innovación globales para ofrecer un servicio de la máxima calidad, robusto y al precio más competitivo, tal y como refleja su sobresaliente valoración técnica y económica.

«Estamos muy satisfechos con este resultado en España, un país estratégico para Veolia en el que estamos presentes desde hace 160 años. Pondremos toda nuestra experiencia global, tecnología e innovación al servicio de Barcelona y sus ciudadanos, garantizando un servicio de primer nivel y la mejor relación calidad-precio. Nuestra capacidad para aunar innovación y eficiencia operativa nos permitirá mantener una inversión continuada en la calidad de estos servicios esenciales, reforzando la garantía del suministro de agua y la seguridad medioambiental a largo plazo», ha declarado Estelle Brachalinoff, consejera delegada de Veolia a nivel global.

Entre las mejoras contempladas figuran un nuevo sistema de sensores para la detección de fugas en la red, la implantación de centros de operaciones digitalizados, la modernización del parque de contadores con tecnología de telelectura y la electrificación de la flota de vehículos, entre otras actuaciones.

Estas medidas, junto con el resto de actuaciones incluidas en el pliego de condiciones de la licitación, resultan clave para el servicio e indispensables para garantizar la seguridad hídrica de estos municipios —especialmente tras los episodios de severa sequía que ha atravesado la región en los últimos años—, por lo que la compañía se compromete a iniciar los trabajos de forma inmediata.

La propuesta de clasificación de las ofertas, anunciada ayer por el AMB a propuesta de la Mesa de Contratación tras la celebración de su pleno, constituye un trámite habitual dentro del procedimiento y es el paso previo a la adjudicación definitiva del contrato.