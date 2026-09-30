Veolia, elegida para gestionar el agua potable de ocho municipios de Barcelona por 1.000 millones

Veolia ha sido seleccionada por el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como ganadora del contrato de gestión de los servicios esenciales de agua potable en ocho municipios del área metropolitana.

El contrato, valorado en 1.000 millones de euros y con una duración de 25 años, abarca la gestión de los servicios esenciales de agua potable en ocho municipios del área metropolitana de Barcelona.

8 municipios y 25 años

Estos servicios prestan atención a más de 230.000 personas. En términos medios, la cifra total equivale a unos 40 millones de euros anuales durante toda la vigencia del contrato.

La propuesta de clasificación de las ofertas, anunciada el pasado 29 de septiembre por el AMB a propuesta de la Mesa de Contratación tras la celebración de su pleno, constituye un trámite habitual dentro del procedimiento. Es el paso previo a la adjudicación definitiva del contrato.

Oferta local y experiencia global

Según la compañía, el contrato consolidará la larga trayectoria y el compromiso del grupo con España, un país llamado a convertirse en su tercer mercado global en los próximos años.

En un momento de creciente presión sobre los recursos hídricos, el cambio climático y las economías domésticas, la oferta de Veolia combina un profundo conocimiento local con su experiencia e innovación globales.

Con esta propuesta, la empresa asegura ofrecer un servicio de la máxima calidad, robusto y al precio más competitivo, tal y como refleja, sostiene, su sobresaliente valoración técnica y económica.

Un país estratégico

La consejera delegada de Veolia a nivel global, Estelle Brachlianoff, ha declarado: «Estamos muy satisfechos con este resultado en España, un país estratégico para Veolia en el que estamos presentes desde hace 160 años».

La directiva añade que «pondremos toda nuestra experiencia global, tecnología e innovación al servicio de Barcelona y sus ciudadanos, garantizando un servicio de primer nivel y la mejor relación calidad-precio».

Brachalinoff recalca que «nuestra capacidad para aunar innovación y eficiencia operativa nos permitirá mantener una inversión continuada en la calidad de estos servicios esenciales, reforzando la garantía del suministro de agua y la seguridad medioambiental a largo plazo».

Sensores y digitalización

Entre las mejoras contempladas figura un nuevo sistema de sensores para la detección de fugas en la red, una de las actuaciones principales del proyecto presentado por la compañía.

El plan incluye también la implantación de centros de operaciones digitalizados y la modernización del parque de contadores con tecnología de telelectura.

A ello se suma la electrificación de la flota de vehículos, entre otras actuaciones que completan la propuesta de Veolia para el servicio.

Seguridad hídrica tras la sequía

Estas medidas, junto con el resto de actuaciones incluidas en el pliego de condiciones de la licitación, resultan clave para el servicio, según la empresa, e indispensables para garantizar la seguridad hídrica de estos municipios.

Veolia subraya que lo son especialmente tras los episodios de severa sequía que ha atravesado la región en los últimos años.

Por este motivo, la compañía se compromete a iniciar los trabajos de forma inmediata.

Veolia en España

Con una facturación de 3.000 millones de euros y cerca de 18.000 empleados, España representa un motor clave de crecimiento para Veolia.

La multinacional prevé incrementar su negocio en el país más de un 40 % antes de que finalice la década.

Sobre la base de su liderazgo en la gestión del agua, el grupo planea invertir 1.000 millones de euros en España hasta 2030, tanto en el sector hídrico como en otras actividades estratégicas, entre las que destacan el reciclaje de plásticos y la valorización energética de residuos.

Presencia global

Veolia se define como líder global en servicios ambientales y afirma contribuir a la construcción de la seguridad ecológica en beneficio de la salud pública y la competitividad de las industrias y los territorios.

Con 215.000 empleados en los cinco continentes, el grupo descontamina, descarboniza y regenera los recursos con soluciones que combinan su experiencia en agua, residuos —incluida la gestión de residuos peligrosos— y energía local.

En 2025, suministró agua potable a 110 millones de personas y saneamiento a 97 millones, produjo 45 millones de megavatios hora de energía y trató 64 millones de toneladas de residuos.

Veolia Environnement, que cotiza en Euronext París (VIE) y forma parte del Fortune 500 y del SBF 120, registró en 2025 una facturación consolidada de 44.400 millones de euros.