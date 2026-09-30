Más de 6 millones cautivos: el precio del jilguero se dispara en el Magreb y estimula su tráfico ilegal

El tráfico de jilgueros hacia Argelia no se detiene porque, al otro lado del Mediterráneo, la demanda de aves de canto silvestres sigue siendo enorme. Esa demanda convierte a esta pequeña especie en un negocio ilegal muy rentable.

La Guardia Civil decomisó 1.500 jilgueros en el puerto de Alicante, ocultos en un vehículo que pretendía embarcar rumbo a Orán (Argelia). La operación es una de las mayores conocidas en los últimos años en la ruta entre España y el país norteafricano.

Según alerta SEO/BirdLife, la intervención prueba que el tráfico de fringílidos responde a una fuerte demanda de aves de canto en los mercados norteafricanos. El comercio ilegal sigue alimentándose de poblaciones silvestres pese a la protección legal de estas especies.

Un ave de la cultura argelina

SEO/BirdLife recuerda que el jilguero europeo, elegido como Ave del Año 2026, ocupa un lugar singular en la cultura popular argelina. Allí se aprecia por su canto y se mantiene tradicionalmente como ave de jaula.

Sin embargo, diversos trabajos científicos advierten que esta afición ha ejercido durante décadas una intensa presión sobre las poblaciones silvestres del Magreb. La captura ilegal para su tenencia en cautividad es una de las principales amenazas del Ave del Año 2026.

Un estudio sobre la regresión de la especie en Marruecos, Argelia y Túnez documentó una drástica contracción de su distribución entre 1990 y 2016. Sus autores la asociaron sobre todo a la captura destinada al comercio de aves de compañía.

Protegido por ley desde 2012

La caída se produjo pese a que Argelia declaró al jilguero especie protegida en 2012 y prohibió legalmente su captura y comercialización. La protección legal, por sí sola, no bastó para frenar el mercado.

Los investigadores, encabezados por Khelifa y con datos de 2017, señalaron que el progresivo enrarecimiento de la especie fue acompañado de un notable aumento de su valor económico. El precio pasó de apenas 1 euro de media en la década de 1990 a casi 100 euros en 2016.

La ONG pone de manifiesto que este fenómeno genera un círculo perverso. El aumento de precios no sólo no estimuló la cría en cautividad, perfectamente factible, sino que incrementó la demanda de aves silvestres.

Millones de jilgueros enjaulados

La dimensión del fenómeno en Argelia resulta especialmente llamativa. Investigaciones de los últimos años estiman que más de 6 millones de jilgueros permanecen en cautividad en el país. Una gran parte procede originalmente de capturas en el medio natural.

Según un trabajo de Louadj y su equipo publicado en 2022, la posesión de estas aves sigue estando ampliamente extendida entre amplios sectores de la sociedad. Esa demanda constante favorece la actividad de las redes de captura y tráfico.

La elevada rentabilidad económica es uno de los principales motores de este comercio. Según Louadj y sus colaboradores (2026), los ejemplares más apreciados por su canto o por su entrenamiento alcanzan precios excepcionalmente altos, lo que multiplica el beneficio potencial de los traficantes.

Rutas por todo el Mediterráneo

La presión ejercida por el mercado argelino no se limita a las poblaciones locales. Numerosas pruebas apuntan a la existencia de rutas internacionales que abastecen esta demanda desde distintos puntos del Mediterráneo.

La literatura científica describe una red comercial histórica que conecta Marruecos, Argelia y Túnez. Las actuaciones policiales recientes reflejan, además, que estos flujos persisten.

En 2022, las autoridades marroquíes decomisaron 2.400 jilgueros en Oujda, cerca de la frontera argelina, que iban a ser introducidos ilegalmente en Argelia. Según el trabajo de Mouslim (2021), el precio al por mayor en la frontera es muy reducido y se multiplica por 70 en la venta al por menor en Argelia.

España, parte de la ruta

España también forma parte de estas rutas de tráfico. Antes de la reciente incautación de 1.500 ejemplares en Alicante, ya se habían registrado otros casos relacionados con la exportación ilegal de fringílidos hacia Argelia.

En junio de 2025 fue interceptado en el mismo puerto un individuo que transportaba 83 jilgueros con destino al mercado argelino. El caso anticipó el flujo que ahora confirma la mayor incautación.

La reiteración de estos episodios apunta a la existencia de canales de suministro consolidados. Su viabilidad depende de que se mantenga la elevada demanda en el país de destino.

Reducir la demanda, clave

SEO/BirdLife recuerda que la lucha contra el tráfico de fauna silvestre requiere reforzar la vigilancia y las actuaciones policiales. Pero exige también abordar los factores que sostienen la demanda.

La experiencia acumulada en el norte de África muestra que la protección legal de la especie, por sí sola, resulta insuficiente. Ocurre así cuando existe una fuerte valoración cultural y económica de las aves capturadas en libertad.

Reducir la presión sobre los jilgueros y otros fringílidos pasa por impulsar la sensibilización social y reforzar la cooperación internacional. También por promover el rechazo al comercio de aves silvestres como animales de compañía.

Compromiso internacional

SEO/BirdLife lleva a cabo una intensa labor de cooperación internacional para erradicar la captura, el tráfico y la caza ilegal de fauna silvestre. Participa en el proyecto Safe Flyways 3: Ending the Illegal Killing of Birds (IKB) in the Mediterranean.

Participa además en acciones de cooperación dentro del corredor migratorio afroeuroasiático. El proyecto pretende contribuir a la aplicación efectiva de la normativa ambiental en España y otros países de la UE y del Mediterráneo.

Para lograrlo, ofrece a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a los actores jurídicos formaciones sobre investigación de delitos contra la biodiversidad. Busca así reducir los índices de impunidad de estas acciones ilegales.

Objetivo 2030

SEO/BirdLife defiende la aplicación del marco de convivencia que supone el respeto al Derecho ambiental. Coopera además con diversas organizaciones socias de BirdLife International a través de la iniciativa de corredores migratorios (flyways).

La organización participa también en el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Matanza, Captura y Comercio Ilegales de Aves Migratorias en el Mediterráneo (MIKT). Este grupo se creó en el marco de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).

El Plan Estratégico de este acuerdo internacional, acordado en Roma, establece como objetivo reducir para 2030 en un 50 % la magnitud y el alcance de la captura, caza y comercio ilegales de aves respecto a los niveles de referencia de 2020.