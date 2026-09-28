Huelva abre la vía del diésel renovable en la minería: Moeve suministrará a Emerita biocombustible 2G

Moeve y Emerita Resources han firmado el primer acuerdo en España para desplegar el uso de diésel 100% renovable (HVO) a escala industrial en el sector minero. A través de esta alianza, Moeve se posiciona como proveedor preferente de este biocombustible de segunda generación (2G).

Según recoge la nota de prensa de ambas compañías, el proyecto minero Iberian Belt West (IBW), liderado por Emerita Resources, incorporará este diésel renovable en el transporte de su concentrado mineral. La instalación se ubica en la provincia de Huelva, entre Puebla de Guzmán y Paymogo.

El biocombustible 2G se produce en las instalaciones de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva). Se utilizará tanto en la maquinaria pesada empleada para la construcción y explotación del complejo como en el transporte pesado de los concentrados.

Compatible con los motores actuales

Además de ser clave para descarbonizar sectores de difícil electrificación, como el transporte aéreo, marítimo y pesado por carretera, el principal valor añadido del uso del HVO reside en su compatibilidad con los motores actuales.

Este biocombustible 2G puede reducir hasta en un 90% las emisiones de CO₂ en todo su ciclo de vida en comparación con el diésel tradicional. Esa reducción respalda su papel como solución inmediata para sectores pesados, difíciles de electrificar.

La incorporación de este combustible en las operaciones de transporte durante la construcción y explotación de la mina evitará, según se estima, la emisión de aproximadamente 2.600 toneladas de CO₂ anuales. Es una reducción equivalente a la absorción anual de 170.000 árboles, lo que permitiría a un camión recorrer una distancia de tres millones de kilómetros.

Ecosistema industrial en Huelva

El acuerdo, pionero en España, consolida un ecosistema industrial de proximidad al aunar la producción de biocombustibles 2G, la actividad minera y la exportación de minerales. Esta alianza destaca, además, por fomentar un nuevo modelo industrial en la provincia de Huelva.

La proximidad entre la producción del combustible renovable, la actividad extractiva minera y el puerto de exportación del mineral permite una integración eficiente y crea una cadena de valor competitiva.

Para garantizar el acceso al diésel 100% renovable, Moeve avanza, junto a su socio Apical, en la construcción de una nueva planta de biocombustibles 2G en Huelva. Esta infraestructura se integrará en el mayor complejo de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa.

Descarbonizar la industria pesada

Con una inversión acumulada de 1.200 millones de euros y una capacidad de producción flexible de 500.000 toneladas anuales de HVO y combustible sostenible de aviación (SAF), la planta es clave para el objetivo de Moeve de liderar el mercado ibérico con 2,5 millones de toneladas anuales en 2030.

Carlos Barrasa, vicepresidente ejecutivo de Commercial & Clean Energies de Moeve, ha afirmado: «Acelerar la descarbonización de la industria pesada es uno de los grandes ejes estratégicos de Moeve y para lograrlo necesitamos socios con visión de futuro».

El directivo ha recalcado: «El acuerdo alcanzado con Emerita demuestra que la transición energética puede ir de la mano de la competitividad, al apalancarse en los biocombustibles 2G como una solución inmediata para la descarbonización de sectores difíciles de electrificar».

Minería sostenible

Por su parte, Joaquín Merino, CEO de Emerita Resources, ha subrayado la importancia de este acuerdo pionero para el sector minero español, que está «completamente alineado con el ADN medioambiental de Emerita».

En este sentido, ha destacado que un proyecto como el que está desarrollando la compañía en Huelva «es el partner ideal para este proyecto de Moeve como ejemplo de minería sostenible».

Emerita Resources es una compañía canadiense dedicada a la adquisición, exploración, investigación y desarrollo de proyectos mineros en la Faja Pirítica Ibérica. En Huelva se desarrolla el proyecto IBW, en el yacimiento de La Romanera, con una inversión de más de 350 millones de euros que generará más de 1.000 empleos directos e indirectos.