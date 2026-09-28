PSOE, PP, Vox y Sumar confrontarán por primera vez sus modelos energéticos en el Foro Solar

Los grandes partidos políticos españoles confrontarán por primera vez en esta legislatura sus modelos energéticos en un mismo escenario y ante todo el sector fotovoltaico. Lo harán en un momento decisivo para el rumbo de las renovables en España.

El XIII Foro Solar, organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), se celebrará los días 27 y 28 de octubre en el Gran Teatro Príncipe Pío (CaixaBank), en Madrid. Durante dos jornadas debatirá el modelo energético que el país proyecta hasta 2030.

Un debate político inédito

Por primera vez en esta legislatura, PSOE, PP, Vox y Movimiento Sumar se sentarán juntos en un debate público dedicado a confrontar sus planteamientos en materia energética. Será, además, el último Foro Solar antes de las próximas elecciones generales.

Bajo el título «La clave política: ¿cómo afrontan la evolución de la transición energética?», la mesa reunirá a Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP; Marc Pons, secretario de Transición Justa del PSOE; y Ricardo Chamorro, portavoz adjunto de Transición Ecológica de Vox. Está prevista también la participación de un representante de Sumar, pendiente de confirmación.

El debate permitirá al sector contrastar de primera mano las propuestas de las principales fuerzas sobre las decisiones que marcarán los próximos años: el papel de la energía solar, el ritmo de las renovables, si la fotovoltaica ha alcanzado su pico, cómo acelerar la electrificación de la economía y cómo responder a los retos de financiación.

Retorno a la ciudadanía

Bajo el lema «Claves del futuro para el sector solar (2026-2030)», el foro reunirá a empresas, administraciones públicas, reguladores y expertos para abordar los grandes retos regulatorios, económicos, tecnológicos y sociales de la fotovoltaica y el almacenamiento.

Una de las principales novedades de esta edición será el análisis de los cambios introducidos por el RDL 7/2026 y su impacto sobre la relación entre los proyectos renovables, los territorios y la ciudadanía.

El encuentro dedicará una mesa específica a las Zonas de Aceleración Renovable, el Certificado de Excelencia y el retorno obligatorio de beneficios, con el foco puesto tanto en la aceptación social de los proyectos como en su tramitación.

El reto de las redes

El tercer gran eje será la nueva planificación de redes 2025-2030 y su capacidad para facilitar la incorporación de nueva demanda, almacenamiento y generación renovable.

El foro analizará si esa planificación puede resolver el actual cuello de botella del acceso y la conexión, así como el efecto de los permisos de acceso flexibles sobre la capacidad disponible y las necesidades de inversión en las redes.

El debate abordará la problemática de determinados nudos de la red, las barreras para nuevos consumidores como los centros de datos y el papel de elementos como reactancias, STATCOM o condensadores síncronos para incorporar más renovables.

Los retos hasta 2030

El programa se completará con debates sobre mercado eléctrico, autoconsumo, electrificación industrial, almacenamiento, financiación, control de tensión, innovación, fabricación y ciberseguridad. El futuro del mercado eléctrico abrirá los grandes debates sectoriales, con la evolución de precios e ingresos, los periodos de precios cero, los vertidos y las perspectivas de los PPA.

El autoconsumo se analizará por su potencial para un sistema más flexible y por su capacidad de acelerar la electrificación industrial. El almacenamiento protagonizará dos sesiones centradas en su bancabilidad y financiación y en el diseño, rendimiento y garantías de los proyectos BESS.

La estabilidad del sistema tendrá un papel central con el control de tensión tras el nuevo Procedimiento de Operación 7.4 y el desarrollo del grid forming, además de la seguridad, la fabricación, la ciberseguridad, el Industrial Accelerator Act europeo y las nuevas fórmulas de financiación, desde la refinanciación de deuda hasta los tolling agreements.

Punto de encuentro del sector

Más allá de sus contenidos, el Foro Solar volverá a ser el gran espacio de encuentro y networking de la industria fotovoltaica y del almacenamiento en España, con la participación prevista de más de 1.000 profesionales de toda la cadena de valor.

La cita estrena sede en el Gran Teatro Príncipe Pío (CaixaBank), que durante dos jornadas reunirá a empresas, instituciones, reguladores y expertos para debatir las decisiones que marcarán la energía solar y el almacenamiento hasta 2030.