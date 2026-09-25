Ecovidrio y Disneyland París se alían un año más para fomentar el reciclaje entre las familias

Personajes de Disney tan queridos como Woody y Jessie, de Pixar; Iron Man y Black Panther, de Marvel, y Copo de Nieve, de Frozen, decoran los contenedores de vidrio que dan forma a la sexta edición de la campaña que impulsan Ecovidrio y Disneyland París para fomentar el reciclaje en el entorno familiar.

El lema de esta última edición es Reciclar Vidrio es una gran aventura y con él ambas compañías quieren inspirar a las familias y hacer más atractivo un hábito fundamental para el cuidado del medioambiente. Los iglús tematizados permanecerán instalados hasta el 29 de septiembre frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

La campaña también está recorriendo diferentes puntos de la geografía española, de modo que niños y mayores pueden disfrutar de los contenedores ilustrados con personajes Disney en nueve ciudades en total, como son Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alicante, Bilbao, Castelldefels, Sevilla, Toledo y Valladolid.

Dimensión educativa

Para el director general de Ecovidrio, José Manuel Núñez-Lagos, es un «honor» concienciar de la mano de «una de las marcas más relevantes del mundo para grandes y pequeños».

También destaca que este año la campaña ha dado «un paso más» al reforzar su dimensión educativa. «Estaremos en las calles de nuestro país acompañados por educadores ambientales, puntos informativos y actividades de sensibilización para acercar el reciclaje a los ciudadanos y, sobre todo, consolidar el hábito».

Según el director, los resultados logrados «son fruto de un esfuerzo colectivo». «Hoy, España ya recicla siete de cada diez envases de vidrio y ha superado los objetivos europeos previstos para 2025. Un logro colectivo del que podemos sentirnos orgullosos pero que nos debe motivar para avanzar».

Walt Disney

Por su parte, el consejero delegado de The Walt Disney Company para España y Portugal, Simón Amselem, asegura que el compromiso de Disney con el medioambiente es una tradición en la compañía que comenzó con el propio Walt Disney «y que se sigue trabajando día a día en todos sus parques».

Por ello, asumen la responsabilidad de cuidar del entorno y «de construir un legado sostenible» para las generaciones que están por venir en todas sus actividades y destinos vacacionales.

«Esta nueva edición junto a Ecovidrio nos permite seguir acercando a las familias la importancia del reciclaje de vidrio y fomentar pequeños hábitos que pueden marcar una gran diferencia. Cuidar del planeta también puede ser una experiencia divertida, sencilla y compartida en familia», señala.

Sevilla

En la ciudad de Sevilla, los contenedores de vidrio tematizados se han instalado en Los Jardines del Prado, donde estarán disponibles hasta el 13 de octubre para que las familias puedan depositar sus residuos de vidrio mientras disfrutan de los personajes de Disneyland Paris.

Según Lipasam, la empresa municipal de limpieza, la recogida selectiva de envases de vidrio está creciendo año tras año en Sevilla, gracias a la recogida en grandes eventos de la ciudad; a la recogida puerta a puerta que se realiza en el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías); al incremento en la frecuencia de recogida y la implantación de nuevos contenedores, y al progresivo aumento de la colaboración ciudadana.

6,5 millones de kilos

El ayuntamiento de Sevilla también informa de que, durante el primer semestre del presente año, ya se han recogido cerca de 6,5 millones de kilos de envases de vidrio de forma selectiva en la ciudad.

«Es importante que los envases de vidrio se depositen debidamente en los contenedores de color verde, siempre en su interior y sin acompañarlos de otro tipo de residuos», recomiendan desde Lipasam.

Toledo

Los contenedores tematizados con personajes de Disney también están presentes en Toledo, concretamente en la Plaza del DIA, en el barrio de Buenavista, donde permanecerán hasta el 5 de octubre.

El gobierno de Castilla-La Mancha ha agradecido a Ecovidrio y al Ayuntamiento de Toledo, a través de Esther Haro, directora general de Economía Circular y Agenda 2030, «su implicación en una iniciativa que acerca la educación ambiental a la ciudadanía a través de una propuesta atractiva y cercana para los niños y niñas».

«Para el gobierno regional es una satisfacción volver a formar parte de una campaña de ámbito nacional que utiliza referentes como los personajes de Disney, tan reconocidos por las familias y los más pequeños, que sin duda ayudarán a promover hábitos responsables y avanzar en la protección del medio ambiente», añade Haro.

Responsabilidad compartida

La directora general también espera que el mensaje de esta campaña alcance al conjunto de la sociedad y no sólo al público infantil.

«El reciclaje es una responsabilidad compartida. Queremos aprovechar esta acción para hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, a los comercios y al sector hostelero para que sigamos incrementando la recogida selectiva de vidrio y podamos acercarnos a los objetivos que marca la Unión Europea».

El gobierno regional espera que muchas familias participen en la campaña y que el compromiso ambiental se mantenga más allá de la misma. «Queremos que esta experiencia sirva para consolidar hábitos permanentes y para que el reciclaje forme parte de la vida cotidiana de todos los ciudadanos durante todo el año», concluye Haro.