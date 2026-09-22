La Junta de Andalucía reclama «más redes para crecer y transformar su modelo energético»

El viceconsejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, ha sido el encargado de clausurar la jornada organizada por OKDIARIO en la Fundación Cajasol, un encuentro en el que representantes del sector energético han abordado algunos de los principales retos y oportunidades de la transición energética, desde las comunidades energéticas y el hidrógeno verde hasta el almacenamiento de energía renovable.

Sánchez ha aprovechado su intervención para poner sobre la mesa los últimos datos disponibles sobre el desarrollo de las energías renovables en Andalucía y reclamar al Gobierno de España una mayor inversión en redes eléctricas para acompañar el crecimiento energético e industrial de la comunidad.

El viceconsejero ha destacado que Andalucía ha consolidado su liderazgo nacional en potencia eléctrica renovable durante el primer semestre de 2026, periodo en el que la comunidad ha alcanzado los 19,5 gigavatios de potencia renovable instalada. Esta cifra supone ya el 73% de toda la potencia eléctrica instalada en Andalucía, diez puntos más que en diciembre de 2025, cuando el porcentaje se situaba en el 63%.

2.100 millones de inversión y 6.500 empleos

El crecimiento registrado durante los seis primeros meses del año ha sido especialmente significativo. Andalucía ha incorporado 2,1 gigavatios de nueva potencia renovable, el mayor incremento semestral registrado hasta la fecha.

Este despliegue energético también está teniendo un impacto económico. Según los datos expuestos por Sánchez, los nuevos proyectos desarrollados durante el semestre han movilizado alrededor de 2.100 millones de euros de inversión y han generado unos 6.500 empleos vinculados a su construcción.

El autoconsumo también continúa ganando peso. Durante el primer semestre se incorporaron más de 308 megavatios, hasta superar las 212.800 instalaciones repartidas entre hogares, empresas, industrias y servicios públicos. El autoconsumo representa ya el 16% de la potencia fotovoltaica instalada en Andalucía.

La solar fotovoltaica continúa siendo la principal locomotora de este crecimiento, con 2.123 megavatios nuevos durante el semestre. A ello se suman nuevos proyectos eólicos, actuaciones de repotenciación, instalaciones de biogás y la puesta en marcha de una segunda planta de inyección de biometano a la red en Granada.

Hidrógeno verde y economía circular

Durante su intervención, Sánchez también ha señalado algunos de los grandes proyectos que, a juicio de la Junta, ejemplifican la transformación energética e industrial que está viviendo Andalucía. Entre ellos ha citado el Valle del Hidrógeno Verde en Huelva y la planta de economía circular de Atlantic Copper.

El viceconsejero ha defendido que la disponibilidad de energía limpia y competitiva constituye un elemento de atracción de nuevas inversiones y de dinamización económica, al tiempo que ha reivindicado el papel de Andalucía como potencial «motor energético de Europa».

En este contexto, ha destacado que Andalucía aportó el 37% de la nueva potencia renovable instalada en España durante el primer semestre de 2026, una cifra que, según ha defendido, evidencia el peso de la comunidad en el crecimiento de las energías limpias del conjunto del país.

La Junta reclama más redes eléctricas

El viceconsejero ha advertido de que Andalucía cuenta con una densidad de redes inferior a la media peninsular. En concreto, ha señalado que la comunidad dispone de 742 kilómetros de red por millón de habitantes, frente a los 1.242 kilómetros de media en España, lo que supone una diferencia cercana al 40%.

Sánchez ha criticado que la planificación de transporte eléctrico planteada por el Ministerio pueda mantener o incluso acentuar este desequilibrio y ha señalado especialmente a Córdoba, Cádiz y Málaga. Según ha explicado, estas tres provincias recibirían en conjunto menos del 10% de la inversión solicitada por Andalucía en relación con las necesidades planteadas.

Por ello, ha reclamado al Gobierno central una planificación energética que tenga en cuenta las necesidades de crecimiento de Andalucía y que permita disponer de las infraestructuras necesarias para conectar nueva potencia y facilitar la llegada de proyectos industriales.

«Andalucía necesita redes para crecer, necesita redes para transformar su modelo económico y energético», ha defendido Sánchez durante la clausura. El viceconsejero ha cerrado su intervención agradeciendo a OKDIARIO la organización de la jornada y reivindicando el papel de los medios de comunicación como altavoz del debate energético y de las oportunidades que ofrece este sector para Andalucía.