S. M. el Rey inaugura la exposición sobre la evolución tecnológica y el futuro de la electricidad organizada por Iberdrola

Su Majestad el Rey ha inaugurado hoy, junto al presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, la exposición ‘Un viaje electrizante: una experiencia inmersiva Iberdrola’, con la que la compañía celebra su 125 aniversario. La muestra aborda los fundamentos de la electricidad y su evolución tecnológica a lo largo de la historia, así como los últimos avances llamados a impulsar la electrificación en las próximas décadas.

Durante la visita inaugural, a la que han asistido el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Felipe VI ha podido contemplar piezas de gran valor histórico y tecnológico, descubrir aplicaciones de realidad mixta, adentrarse en entornos inmersivos y asistir a demostraciones interactivas con un hilo conductor: la transformación de la manera en que generamos, distribuimos y utilizamos la electricidad gracias a la tecnología. También estuvieron presentes en la inauguración el embajador de los Estados Unidos, el máximo representante de la Comisión Europea, y los embajadores de Catar, Brasil y Finlandia.

A lo largo del recorrido, S. M. el Rey ha podido conocer de primera mano la evolución de las aplicaciones de la electricidad en la industria y para la vida cotidiana de millones de personas, así como las oportunidades que los nuevos usos ofrecen en términos de seguridad, autosuficiencia energética, competitividad y protección del medio ambiente.

Por último, la visita incluyó el espacio educativo de la exposición, donde en ese momento 25 alumnos de primaria y ESO realizaban experimentos sobre la electricidad estática, los circuitos eléctricos, la generación de carga eléctrica o la transmisión inalámbrica de energía.

Un viaje en el tiempo con motivo del 125 aniversario de Iberdrola

La exposición, que podrá visitarse gratuitamente hasta el 20 de octubre en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid, forma parte de 125 años luz, el programa con el que Iberdrola celebra en 2026 sus 125 años de historia. A lo largo del año, la compañía está impulsando conciertos, actividades sociales y propuestas culturales dirigidas a compartir con la sociedad su legado y contribución al desarrollo económico, industrial y social de los territorios en los que opera.