Exigen transparencia sobre la evacuación de aguas residuales del campamento para inmigrantes de Ceuta

La Asociación DAUBMA denuncia deficiencias graves en la planificación, instalación y operación de los dispositivos de emergencia habilitados en el litoral de Ceuta, como el Campamento para inmigrantes del Puerto, con especial incidencia en La Puntilla, donde la falta de aseos provoca vertidos de residuos humanos.

La organización, que defiende el arbolado urbano, la biodiversidad y el medio ambiente en la ciudad autónoma, ha hecho pública su evaluación en una nota de prensa, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia ambiental y conforme a la Ley 27/2006, de acceso a la información ambiental. Atribuye la situación a la falta de planificación y de infraestructuras adecuadas.

Según los datos facilitados por la propia Administración, en La Puntilla se han concentrado aproximadamente 1.700 personas, que, según DAUBMA, cuentan con una dotación de aseos químicos insuficiente. La asociación sitúa esa carencia en el origen de los problemas ambientales y sanitarios que describe.

Estándares incumplidos

DAUBMA sostiene que esta dotación incumple los estándares mínimos recogidos en la Norma UNE-EN 16194:2012, relativa a servicios de saneamiento móvil. Según la asociación, también contradice las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para los dispositivos temporales de emergencia.

La entidad añade que la dotación instalada tampoco se ajusta a los internacionales sobre instalaciones higiénicas en contextos de alta densidad de población. Las tres referencias marcan, a su juicio, un umbral que el emplazamiento no alcanza.

La insuficiencia de aseos está generando, denuncia DAUBMA, vertidos directos de residuos humanos en zonas de dominio público marítimo-terrestre. El impacto afecta a la calidad del agua, a la fauna litoral y a la salud pública, en un espacio de especial sensibilidad ambiental.

Canalización retirada

La asociación asegura haber verificado la existencia previa de una canalización provisional destinada a evacuar aguas residuales hacia las escolleras, las estructuras de defensa costera hechas con grandes bloques de piedra o cemento que se adentran en el mar para proteger las playas, los puertos y los canales de navegación.

Según su relato, la conducción fue retirada posteriormente, una vez que su existencia se hizo pública, aunque la entidad sigue reclamando explicaciones oficiales.

Sin embargo, la retirada no ha despejado las dudas. DAUBMA subraya que a día de hoy no existe información oficial sobre el sistema de recogida, transporte y tratamiento de las aguas residuales generadas en los dispositivos de emergencia instalados en la ciudad autónoma.

Tampoco se ha acreditado, añade, la existencia de depósitos estancos, rutas de vaciado ni una empresa autorizada para la gestión conforme al Real Decreto 1290/2012. Y no se ha comunicado ningún protocolo de prevención de vertidos al medio marino, pese a tratarse de un enclave sensible.

Sin respuesta de la Delegación

La asociación solicitó formalmente a la Delegación del Gobierno una visita técnica in situ y la documentación de Tragsa, entidad ejecutora de las instalaciones, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental en cada uno de los dispositivos habilitados.

DAUBMA afirma que no ha recibido respuesta ni una fecha de inspección. Para la asociación, este silencio constituye una falta de transparencia contraria al artículo 10 de la Ley 27/2006, la norma que regula el acceso a la información ambiental en España.

Esa ley reconoce el derecho de la ciudadanía a obtener la información ambiental que obra en poder de las administraciones públicas. Es la vía que la entidad ha empleado para reclamar la documentación sobre el sistema de gestión de residuos de los dispositivos de emergencia.

Reunión con Cruz Roja

DAUBMA mantuvo además una reunión con Cruz Roja, entidad gestora de parte de los dispositivos de entrega de artículos de alimentos básicos. En ese encuentro solicitó información sobre la aplicación de las medidas propuestas por la UMA, que se habían remitido con antelación.

Según la asociación, la entidad reconoció no haber revisado la documentación técnica que se le envió. Además, no ha remitido ningún informe de aplicación, seguimiento o evaluación, a pesar de que las medidas propuestas se le habían trasladado con margen suficiente.

La comunicación posterior se ha limitado a mensajes sin trazabilidad documental que afirman que «todas las medidas están aplicadas», sin soporte técnico verificable. DAUBMA considera que esta ausencia de documentación vulnera los principios de trazabilidad operativa, control ambiental y transparencia.

Riesgos para el litoral

La falta de planificación y de infraestructuras adecuadas está generando, según la asociación, contaminación fecal difusa en zonas de tránsito ciudadano y una degradación del litoral, con afección a espacios de uso público. DAUBMA vincula ese deterioro con la insuficiencia de las instalaciones sanitarias.

A ello suma un riesgo sanitario por exposición a residuos humanos y una alteración de la convivencia y de la calidad de vida de los vecinos de Ceuta. La entidad precisa que sus críticas abarcan distintos puntos del litoral, aunque La Puntilla concentra la mayor incidencia.

La asociación recuerda que la Administración está obligada a garantizar la protección del medio ambiente y de la salud pública conforme a la Ley 22/1988 de Costas, la Ley 33/2011 General de Salud Pública y la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.

Lo que reclama DAUBMA

DAUBMA pide la acreditación documental inmediata del sistema de gestión de aguas residuales de los dispositivos, un extremo sobre el que, según sostiene, no existe hoy información oficial. Reclama asimismo un incremento urgente de las infraestructuras higiénicas conforme a la normativa técnica.

La entidad exige una respuesta formal a las solicitudes registradas ante la Administración, entre ellas la visita técnica y la documentación de Tragsa, y una evaluación ambiental independiente de los dispositivos instalados en el litoral de Ceuta.

Por último, reclama la garantía de una protección efectiva del litoral y de la ciudadanía de Ceuta frente a los vertidos y los riesgos sanitarios que, a su juicio, se derivan de la actual falta de infraestructuras adecuadas en los dispositivos de emergencia.