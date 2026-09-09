Un guiño al símbolo de Madrid: dos osos gigantes de madera y 960 árboles darán forma al parque sobre la M-30

Quien se asoma hoy a una ventana del barrio de Ventas ve dieciséis carriles de asfalto y un río continuo de coches. Dentro de año y medio, lo que verá será una alfombra verde de casi 200 metros de largo. Madrid está a punto de tapar uno de los tramos más ruidosos de la M-30.

Las obras de Parque Ventas, el proyecto que creará un nuevo espacio verde de 16.370 m² sobre la M-30, superan ya el 70 % de ejecución. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado esta mañana los trabajos, que conectarán peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

En el recorrido le han acompañado la vicealcaldesa, Inma Sanz; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y las concejalas de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez. El Ayuntamiento subraya que la obra cumple la planificación establecida.

Relleno de tierras al 80 %

Los trabajos se concentran ahora en la urbanización de la cubierta que constituirá el futuro parque. Sobre la plataforma se están ejecutando las acometidas de saneamiento, electricidad, agua potable, riego y comunicaciones, la infraestructura invisible que hará habitable el nuevo espacio.

El relleno de tierras, la operación que convertirá una losa de hormigón en suelo fértil, está ejecutado en un 80 %. En paralelo, avanza la instalación de los bancos y los bordillos de cubierta, así como de los servicios de Madrid Calle 30 que discurren bajo la estructura.

Ese detalle técnico explica buena parte del reto: bajo el futuro césped seguirá circulando el tráfico de una de las vías de circunvalación más transitadas de España. La cubierta debe sostener el parque sin interferir en el funcionamiento de la autopista.

Ocho pasarelas y un carril ciclista

De las ocho pasarelas peatonales que darán acceso al parque, las cuatro situadas en el flanco de Salamanca ya están conectadas con la plataforma. Los trabajos se centran ahora en levantar las cuatro restantes, las del lado de Ciudad Lineal.

A esas ocho pasarelas se sumará un itinerario ciclista que unirá ambos distritos a través de la pasarela de Ramón de Aguinaga. Esa calle se potencia como acceso principal desde la zona suroeste, con aceras más anchas y unas escaleras nuevas hasta la pasarela existente.

En el flanco de Salamanca, los trabajos están prácticamente rematados. La nueva fuente monumental de la Plaza de la América Española ya está construida y solo resta completar la instalación de su mecanismo de funcionamiento.

Un guiño al oso y al madroño

La gran novedad desvelada durante la visita es el diseño de la zona infantil. Parque Ventas contará con unos juegos singulares con forma de osos, un guiño explícito al oso y al madroño, uno de los símbolos más reconocibles de la capital.

La instalación, todavía en fase de fabricación, está pensada para niños de 3 a 12 años. El conjunto de madera incluirá una torre con una subestructura de anillos, redes que fomentan la escalada y el ejercicio y un tobogán tubular de 4,8 metros de altura.

Anexa a la torre habrá una plataforma con zona de autotransferencia, rampa y un tobogán inclusivo de 1,3 metros de altura, diseñado para que puedan usarlo niños con diferentes grados de capacidad.

Madera que nunca quema

Los dos osos estarán fabricados en madera de accoya, un material muy suave al tacto que nunca se percibe ni demasiado caliente ni demasiado frío. Su ligereza y su rigidez estructural permiten además más huecos de ventilación que otras maderas.

Habrá una mamá osa con un puente que conectará su parte trasera con la torre, accesible mediante un recorrido de cuerdas y redes verticales. Y habrá un osezno cuyo interior servirá de refugio tipo casita y cuyo exterior estará cubierto de presas de escalada. El área se completará con un recorrido de postes trepables —tres de ellos rematados en una flor— y trece tocones para trabajar el equilibrio.

197 metros para coser una brecha

Parque Ventas tendrá 197 metros de longitud y unirá de forma directa el parque de Sancho Dávila, en Salamanca, con la zona verde del flanco de Ciudad Lineal. La operación cose una brecha urbana que lleva décadas separando ambos distritos.

Almeida recordó durante la visita que los dos distritos están separados por dieciséis carriles de la M-30 y puso el acento en los vecinos de Ciudad Lineal, que hasta ahora no cuentan con ninguna pantalla vegetal frente a la vía. Lo que verán, defendió, será «una obra icónica que define el Madrid del siglo XXI».

La inversión asciende a 78,9 millones de euros y los trabajos se extenderán hasta la primavera de 2027. Sobre la plataforma se plantarán 960 nuevos árboles y más de 48.800 arbustos, además de 2.150 m² de praderas.

Kioscos, calistenia y alumbrado LED

El nuevo espacio tendrá zonas peatonales, ajardinadas y estanciales, equipamientos de calistenia, una pequeña zona de actuaciones al aire libre con un graderío de poca altura, dos kioscos, fuentes, bancos y papeleras. Todo el alumbrado será de tipo LED de alta eficiencia energética.

Pero el proyecto no se agota en la cubierta. Las mejoras en ambos márgenes de la vía suman otros 40.300 m², de modo que la superficie total de actuación supera los 56.600 m²: más del triple del propio parque.

En el parque de Sancho Dávila el diseño de las pasarelas se ha supeditado a la posición de los árboles y los caminos existentes, que conservan su trazado. Solo se acondicionará el firme para reparar las zonas erosionadas por la escorrentía.

Ciudad Lineal recupera su espacio residual

En el extremo norte del parque de la Fuente del Berro se remodelarán el área infantil y la zona canina. A ello se suma la reforma de la calle de Alejandro González y de la plaza de la América Española, cuya parte este se peatonaliza.

Al otro lado, en el entorno de la calle de Antonio Pirala, se remodelarán por completo los espacios libres que quedan entre los bloques de viviendas y la M-30. El objetivo es recuperar un espacio residual en desuso y reconectarlo con el barrio de Ventas.

Ese flanco tendrá un nuevo paseo peatonal y áreas infantiles, deportivas y para mayores. También está previsto que a finales de este mes arranquen los trabajos de impermeabilización del aparcamiento de residentes. Cuando todo termine, dieciséis carriles habrán desaparecido bajo un parque.