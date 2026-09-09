Dos calderas y 30.000 toneladas de biomasa: así descarboniza Mahou San Miguel su fábrica de Alovera

La cerveza que se embotella en Alovera ya no depende del gas natural para calentarse. La mayor fábrica cervecera de España ha encendido esta mañana una planta de biomasa que cambia el combustible fósil por restos forestales y agrícolas del entorno.

Mahou San Miguel, compañía familiar de bebidas 100% española y líder del sector cervecero en nuestro país, ha inaugurado en su fábrica de Alovera (Guadalajara) una planta de biomasa que le permitirá reducir hasta un 95% las emisiones directas de CO2 del centro de producción.

El recorte llega gracias a la sustitución progresiva del gas natural por energía térmica renovable procedente de la biomasa. Se trata de la mayor instalación de este tipo del sector cervecero español y de una de las referencias industriales del país en calor renovable.

Adiós progresivo al gas natural

El proyecto ha sido diseñado, construido y operado por Magnon, filial de energías renovables de Ence y líder en España en gestión de biomasa agroforestal. La compañía se encarga también de la operación y el mantenimiento de la instalación una vez puesta en marcha.

La iniciativa ha contado con el respaldo de la primera línea de ayudas concedidas por el Ministerio de Industria y Turismo en el marco del PERTE de descarbonización industrial, el instrumento con el que el Gobierno busca acelerar la transición energética de las fábricas españolas.

Con ella, la planta de Alovera refuerza el papel de Mahou San Miguel y Magnon como impulsores de una industria cada vez más eficiente, competitiva y sostenible. El proyecto combina, según ambas compañías, competitividad, tecnología e innovación.

Un hito para 2050

La puesta en marcha supone además un hito en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización marcados por Mahou San Miguel en su hoja de ruta de Sostenibilidad Compartimos Futuro.

Ese plan persigue alcanzar la neutralidad de carbono en toda su cadena de valor antes de 2050. La fábrica de Alovera, la de mayor huella industrial del grupo, era una pieza obligada de ese calendario.

Por su parte, Magnon se reafirma con esta iniciativa como referente en la descarbonización de la industria, gracias a su experiencia en diseño, ejecución, operación y mantenimiento de proyectos de calor industrial renovable como el que ha llevado a cabo para la cervecera.

Colaboración público-privada

Al acto de inauguración han acudido representantes institucionales, socios y responsables de Mahou San Miguel y Ence. La cita reunió en Guadalajara a las tres administraciones implicadas en el proyecto.

Entre las autoridades destacadas figuraron Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; y María Purificación Tortuero, alcaldesa de Alovera.

Todos ellos aprovecharon la ocasión para visibilizar el rol de la colaboración público-privada en la aceleración de la descarbonización de la industria española, uno de los mensajes centrales de la jornada.

Liderar implica transformar

«En Mahou San Miguel, creemos que liderar un sector también implica impulsar su transformación. Como la compañía cervecera con la mayor huella industrial en España, tenemos la responsabilidad de seguir promoviendo un modelo de crecimiento que combine competitividad, innovación y sostenibilidad», ha asegurado Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel.

«La inauguración de esta planta representa esa forma de entender nuestro negocio y refuerza el papel de la fábrica de Alovera como un referente del sector a nivel europeo, también por cómo genera valor para el entorno y la sociedad», añade el directivo.

«En Magnon, filial de energías renovables de Ence, estamos firmemente comprometidos con el desarrollo de soluciones integrales para una industria descarbonizada. La puesta en marcha de esta planta en Alovera confirma el potencial de la biomasa para descarbonizar procesos industriales difícilmente electrificables», ha apuntado Lidia Roca, directora general de Magnon Servicios Energéticos.

Recurso renovable y local

«Gracias al uso de un recurso renovable y de origen local, ayudamos a nuestros clientes a reducir sus emisiones y dependencia de los combustibles fósiles, contribuyendo además a reforzar la autonomía estratégica de España», añade Roca.

Con la puesta en marcha de la planta, la fábrica de Alovera reduce la dependencia del gas natural, mejora su eficiencia energética y refuerza la resiliencia de sus operaciones. Los tres efectos van ligados al mismo cambio de combustible.

La instalación cuenta con dos calderas de biomasa de 20 MWt de potencia conjunta. Con ellas producirá más de 85.000 MWh térmicos al año para abastecer los procesos de elaboración de cerveza del centro.

17.000 toneladas menos al año

Ese volumen de energía térmica renovable permitirá evitar la emisión de cerca de 17.000 toneladas de CO2 anuales, una cifra equivalente a la huella de una pequeña ciudad y el principal argumento ambiental del proyecto.

Para alimentar las calderas, la planta utilizará aproximadamente 30.000 toneladas anuales de biomasa forestal y agrícola certificada bajo el esquema SURE, el estándar europeo que acredita la sostenibilidad del combustible.

Ese suministro se complementa con el aprovechamiento del biogás generado en la depuradora del propio centro, de modo que parte de la energía procede de un residuo que la fábrica ya producía.

Bagazo como combustible

Como próximos pasos, la compañía estudia incorporar el bagazo procedente del proceso de elaboración de cerveza como recurso energético. Sería el cierre del círculo: el residuo del grano, convertido en calor para la propia fábrica.

Magnon, filial de energía renovable de Ence, es el mayor gestor de biomasa de España y líder en producción de energía renovable con biomasa forestal y agrícola. Cuenta con una potencia instalada total de 266 MW de generación eléctrica con biomasa agroforestal.

La compañía desarrolla además proyectos de captura de CO2 y combustibles renovables en sus complejos de biomasa de Puertollano, Huelva y Mérida, tres plataformas con las que aspira a ampliar su papel en la descarbonización de la industria española.