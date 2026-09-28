Una familia plantó 840.000 árboles y 25 años después volvió un animal que llevaba desaparecido un siglo

Hace 25 años, en 2001, una familia brasileña optó por transformar una antigua zona ganadera de Río de Janeiro, con un resultado que sorprendió a todos: lograron restaurar más de 600 hectáreas de la Mata Atlántica tras plantar 840.000 árboles nativos. El impacto fue tal que una especie que se creía desaparecida hace un siglo regresó.

El proyecto surgió gracias a Nicholas y Raquel Locke, quienes fundaron la Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA) en la localidad de Cachoeiras de Macacu. El terreno, que pertenecía a la familia Locke desde varias generaciones, había padecido decenios de talas de árboles y explotación agropecuaria.

Cómo fue la restauración y el regreso de la fauna

Con el paso de los años, REGUA se dedicó a recuperar las zonas deterioradas a través de la plantación de especies nativas. World Land Trust sostiene que la organización llegó a plantar 840.000 árboles en primitivos pastizales ganaderos, lo que derivó en la restauración de 607 hectáreas de bosque.

La rehabilitación del entorno no solo cambió el paisaje, sino que modificó también la vida silvestre. Los humedales restaurados retornaron a ser refugio y una fuente de alimentación para muchos animales. La reserva registró centenares de especies de aves y una inmensa diversidad de animales.

Este es el animal que regresó un siglo después

Tras 100 años de desaparición, uno de los triunfos a resaltar fue la vuelta de la anta sudamericana. El último registro apuntaba a su existencia en 1914, en el Parque Nacional de la Serra dos Órgãos, y su ausencia se vinculó a la caza y a la pérdida de su hábitat.

En 2017, REGUA y el proyecto Refauna, junto a científicos del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro, pusieron en marcha un programa para restablecer la especie. En dicho año, los primeros tres ejemplares fueron puestos en libertad en la reserva.

Una población en crecimiento

El proceso de reinstauración siguió y los animales se reproducían libremente. El año pasado, REGUA comunicó que habían nacido ocho crías en la reserva. Un paso trascendental para formalizar una población factible que pueda expandirse a otras regiones de la Mata Atlántica.

De esta forma, lo que inició como un proyecto familiar para restaurar el bosque acabó modificando completamente el ecosistema local. 840.000 árboles plantados, más de 600 hectáreas rehabilitadas y el regreso de una especie extinta durante un siglo son el bagaje de la transformación de la Reserva Ecológica de Guapiaçu.