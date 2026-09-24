Endesa presenta en Galicia la tercera temporada de Conexión a Tierra para romper falsos mitos sobre renovables

¿Hay aves en las plantas solares? ¿Qué aporta una central hidroeléctrica al territorio en el que se levanta? Son algunas de las preguntas que vuelve a plantear un formato nacido para desmontar los falsos mitos que aún separan al mundo rural de las energías renovables.

Endesa ha presentado este jueves en Mañón (La Coruña) la tercera temporada de Conexión a Tierra, su videopodcast sobre la convivencia entre las renovables y el territorio, con 12 nuevos episodios que recorren ocho comunidades autónomas en busca de historias reales.

Asociaciones rurales de Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía; guías turísticos de enclaves donde el agua es protagonista en Aragón y Cataluña; expertos en medioambiente extremeños, canarios, catalanes y andaluces, y técnicos e ingenieros de estas zonas son los protagonistas de la nueva entrega.

Agripilar y Eli, de nuevo al frente

Una temporada más, el formato está conducido por la agricultora, ganadera y licenciada en Ingeniería Agrícola Pilar Pascual, conocida en redes como Agripilar, y por el urbanita y creador de contenido Elisardo Pardos, Eli, que guían al espectador por toda la geografía española.

El objetivo es conocer de primera mano casos reales de convivencia, aportación, diálogo y entendimiento entre las instalaciones renovables y su entorno. «Lo fundamental aquí es que somos dos personas muy curiosas, cada una de una realidad diferente», han señalado ambos durante la presentación.

Los dos presentadores han añadido que su trabajo consiste en plantear «preguntas reales para obtener respuestas de los verdaderos protagonistas de la integración de las energías renovables con las zonas rurales».

Humor con rigor

En esta tercera temporada, el contraste entre el campo y la ciudad que representan Pilar y Eli vuelve a ser la clave del éxito. Con humor, pero con rigor, salen a la calle para mostrar la realidad sobre el terreno y, ya en plató, trasladan las dudas más habituales a los expertos.

Entre las preguntas que responde la nueva entrega figuran si hay aves en las plantas solares, cómo contribuye una central hidroeléctrica al territorio en el que está o qué es el cernícalo primilla (Falco naumanni), una pequeña rapaz, y por qué hay que preservarlo.

El programa aborda también qué es una pardela cenicienta, qué significa una comunidad de montes ancestral o si las renovables ayudan de verdad a integrar a personas con discapacidad en el entorno rural, una cuestión que plantea en clave de «realidad o ficción».

Estreno en Mañón

Fiel a su apuesta por el diálogo, Endesa ha llevado la presentación hasta una de las localizaciones protagonistas de la temporada, el municipio coruñés de Mañón. Unas 70 personas han arropado un acto que ha reunido a vecinos, cargos locales y representantes del sector primario.

Entre los asistentes se encontraban alcaldes y vecinos de Mañón y Ortigueira, granjeros, propietarios de montes y representantes de asociaciones locales, acompañados por Pilar y Eli y por los responsables de Endesa que cada año respaldan este formato.

Durante el acto, los invitados han podido ver en primicia el episodio dedicado a Galicia, antes de su publicación en la web de Endesa y en YouTube, plataformas en las que estará disponible para todos los espectadores.

Eólica repotenciada en Galicia

Este capítulo gallego analiza cómo la repotenciación de parques eólicos puede generar beneficios económicos y sociales para el entorno, con ejemplos reales de colaboración con el territorio y de gestión compartida de los recursos locales.

La repotenciación consiste en sustituir los aerogeneradores más antiguos por máquinas más modernas y eficientes, lo que permite producir más energía con menos turbinas en emplazamientos donde ya existe un parque eólico.

Galicia, una de las comunidades pioneras en el desarrollo de la energía eólica en España, cuenta con numerosos parques veteranos, lo que convierte a esta región en un escenario clave para explicar este proceso a pie de campo.

De Murcia a Canarias

Tras dos temporadas de buena acogida, el videopodcast amplía aún más su mirada territorial y viaja desde Murcia hasta Canarias, pasando por Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Andalucía.

En ese recorrido aborda cuestiones como el aumento de la biodiversidad en plantas solares, la protección de aves en parques eólicos o la recuperación de humedales vinculados a instalaciones hidroeléctricas.

La temporada se detiene también en el turismo sostenible asociado a la energía del agua, el pastoreo regenerativo, la reforestación y el papel de las administraciones en la planificación de los proyectos renovables.

Tres temporadas de diálogo

El proyecto echó a andar en Madrid a finales de 2024 con una primera temporada de 11 capítulos en la que pastores, apicultores, ganaderos, biólogos, ornitólogos y arqueólogos respondieron a las preguntas de Pilar y Eli.

La segunda temporada, también de 12 episodios, se presentó en septiembre de 2025 en la sede de Almanatura, en Arroyomolinos de León (Huelva), ante cerca de un centenar de personas llegadas de distintos rincones rurales.

En aquella cita ya se habló de licencia social, de integración y de estudio previo, conceptos que el videopodcast ha seguido desarrollando para acercar la transición energética a quienes conviven con ella.

Una necesidad, no una opción

«El diálogo con el entorno rural no es una opción, sino una necesidad», han recalcado Pilar y Eli al cerrar la presentación. «Escuchar a quienes viven y trabajan en el territorio y comprender sus inquietudes es la mejor forma de construir soluciones conjuntas», han añadido.

Para los presentadores, ese es el camino para «garantizar que la transición energética genere beneficios compartidos y contribuya al desarrollo de los pueblos».

Con esta nueva entrega, Conexión a Tierra reafirma su propósito de mostrar cómo la transición energética puede impulsar la biodiversidad, el empleo, la innovación y la actividad económica en los territorios rurales de toda España.