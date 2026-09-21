Endesa cambia 40 aerogeneradores de 1998 por 4 turbinas de 7 MW y producirá un 78,5% más de energía

El parque eólico Coriscada, situado en los municipios gallegos de Mañón y Ortigueira, en La Coruña, entra en una nueva etapa: sus 40 aerogeneradores, operativos desde 1998, serán sustituidos por 4 turbinas de última generación que elevarán de forma notable su producción de energía limpia.

Endesa ha iniciado recientemente los trabajos de repotenciación de esta instalación, un proyecto que supone una inversión total de 36,3 millones de euros y que estará concluido a lo largo de 2027, según ha informado la compañía eléctrica.

Con la actuación, la producción anual del parque pasará de 47 GWh a 83,9 GWh al año, un 78,5% más. Es decir, la instalación generará unos 36,9 GWh adicionales cada año con una infraestructura mucho más compacta y moderna.

De 40 aerogeneradores a 4

Los trabajos incluyen el desmontaje de los 40 aerogeneradores actuales, de diferentes potencias, que totalizan 24 MW. Su lugar lo ocuparán 4 máquinas de última generación, de 7 MW cada una, que sumarán una potencia total instalada de 28 MW.

Cada una de las nuevas turbinas tendrá 7 MW, frente a los 0,6 MW de media de las máquinas actuales. El parque pasará de 40 aerogeneradores a 4, un 90% menos de máquinas, y casi duplicará su producción anual.

Con este cambio, la compañía no sólo reducirá visualmente el número de aerogeneradores, sino que mejorará tecnológicamente la instalación, más eficiente y con una operativa más segura. Se mantendrá la evacuación en los 24 MW actuales.

Reutilización de las máquinas

Los aerogeneradores retirados no acabarán como residuo. En algunos casos serán aprovechados como repuestos en otros parques de Endesa o en instalaciones vendidas a terceros, siempre con garantía de reutilización.

Según la compañía, este proceso permitirá extender el ciclo de vida de las máquinas y crear un valor añadido, sin generar residuos. Los componentes que no puedan reutilizarse serán revalorizados en su totalidad.

Además, se ha fomentado que la tecnología de la nueva turbina sea de fabricación íntegra dentro de la Unión Europea, un aspecto que, según Endesa, ayuda a mantener el empleo dentro de la eurozona.

Empleo y formación locales

Para llevar a cabo los trabajos se contará con mano de obra especializada. El proyecto fomenta la contratación de trabajadores locales y de empresas gallegas para distintas tareas, tanto en la fase de obra como durante la operación.

Endesa, en coordinación con los ayuntamientos de Mañón y Ortigueira, realizará también cursos de formación en operación y mantenimiento de parques renovables, una iniciativa vinculada al desarrollo del propio proyecto.

La obra se ejecuta a través de la sociedad SPV Sistemas Energéticos Mañón Ortigueira SA, formada en un 96% por Endesa, a través de su filial Enel Green Power España, y en un 4% por INEGA.

Ayudas del Plan de Recuperación

El proyecto cuenta con una ayuda máxima de 6,79 millones de euros, concedida por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE.

En concreto, el parque se ha acogido a la segunda convocatoria de ayudas a la inversión en repotenciación de instalaciones eólicas, renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 50 MW e instalaciones de reciclaje de palas.

Esta línea, denominada Programas Repotenciación Circular, forma parte de NextGenerationEU. La ayuda máxima equivale a cerca del 19% de los 36,3 millones de euros de inversión total prevista para la repotenciación de Coriscada.

Calendario hasta 2028

Se estima que el parque eólico Coriscada inicie su fase de pruebas a finales de 2027 para entrar en plena operación en marzo de 2028, mientras que la repotenciación quedará concluida a lo largo de 2027.

Con la entrada en plena operación en 2028, Coriscada cerrará tres décadas desde su puesta en marcha en 1998 con una renovación completa de sus máquinas, que pasarán a ser de última generación.

Cuando el parque alcance su plena operación, habrá pasado de 40 aerogeneradores de diferentes tecnologías a 4 turbinas de 7 MW, con una producción anual de 83,9 GWh, un 78,5% superior a los 47 GWh actuales.