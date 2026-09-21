Se agotaría en un siglo: el recurso limitado que hace inviable que miles de personas vivan en la Luna

Vivir en la Luna ha sido durante décadas una fantasía de la ciencia ficción: ciudades bajo cúpulas, granjas hidropónicas y barrios industriales flotando sobre el polvo lunar. Pero esa fantasía choca ahora con un límite muy terrenal y muy limitado.

Así lo concluye un nuevo estudio firmado por el astrónomo Martin Elvis, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, y el astrofísico Jonathan McDowell, experto en sostenibilidad espacial, publicado en la revista Frontiers in Space Technologies. Según sus cálculos, ni siquiera en el escenario más optimista habría agua suficiente para sostener una gran ciudad lunar de forma indefinida.

El hielo de agua en los polos de la Luna se conoce desde 2013, gracias a sucesivas misiones orbitales que han ido perfilando su ubicación. Las estimaciones más generosas hablan de hasta mil millones de toneladas, atrapadas en cráteres que llevan miles de millones de años sin recibir luz solar directa.

Agua fósil en los polos lunares

Esos cráteres, apodados «pozos de oscuridad eterna», se encuentran por debajo de los 110 kelvin, unos -163 °C. A esas temperaturas el hielo apenas sublima: pierde menos de un milímetro de espesor cada mil millones de años, según explica Elvis en su artículo.

El hallazgo ha disparado el entusiasmo empresarial. Elon Musk, fundador de SpaceX, aseguró en febrero que la compañía ya trabaja en una ciudad lunar capaz de crecer por sí misma en menos de una década, y semanas después la NASA presentó un plan de 20.000 millones de dólares para una base en el polo sur apoyada en tecnología de SpaceX.

Elvis y McDowell decidieron poner a prueba ese optimismo con una pregunta simple: si se puede vivir en la Luna a gran escala, ¿durante cuánto tiempo? Para responder, calcularon cuánta agua y energía necesitaría una población real, ya fuera de 100.000 o de un millón de personas.

¿Cuánta agua necesita una ciudad lunar?

El resultado sin reciclaje es contundente: una ciudad de un millón de personas agotaría el agua en apenas dos años, un plazo tan corto que ni siquiera daría tiempo a terminar de construirla, según reconoce el propio Elvis.

Con un reciclaje tan eficiente como el de la Estación Espacial Internacional (ISS), que recupera el 98% del agua, ese plazo se alarga hasta algo más de un siglo. Es la cifra más optimista que arroja el estudio.

El problema es que las mejores estimaciones actuales sitúan el agua lunar disponible unas 30 veces por debajo de esos mil millones de toneladas de partida. Con esa cantidad real, una gran ciudad se quedaría seca en poco más de una década, incluso reciclando al máximo.

El límite del reciclaje

No todo son malas noticias para quien sueñe con vivir en la Luna. Un asentamiento pequeño, comparable a la población que pasa el invierno en la Antártida, sería mucho más viable: una aldea lunar de 1.000 habitantes, o incluso un pueblo de 10.000, podría mantenerse durante varios siglos sin apuros.

Para hacerse una idea de la magnitud, 1.000 millones de toneladas de agua equivaldrían a llenar el Central Park de Nueva York hasta unos 120 metros de profundidad. Suena a mucho, pero repartido entre generaciones de una gran ciudad lunar se agota enseguida.

«Queríamos echar un poco de agua fría, literalmente, sobre ese optimismo desmedido», declaró McDowell a ABC News, quien, pese a todo, confía en que la Luna acabe teniendo población estable, aunque sometida a límites físicos que no se pueden ignorar.

Aldeas sí, metrópolis no

El agua no es el único reto. La energía, en cambio, parece más manejable: los bordes de esos cráteres reciben luz solar casi permanente, en lo que se conoce como «picos de luz eterna».

Allí sería posible instalar torres fotovoltaicas de un kilómetro de altura capaces de generar tres gigavatios, suficientes incluso para alimentar futuros centros de datos de inteligencia artificial en la Luna, ya que el silicio necesario para fabricar placas solares abunda en el suelo lunar.

Si la población creciera hasta varios millones, los autores del estudio consideran que la energía nuclear pasaría a ser imprescindible para cubrir la demanda.

Energía en los picos de luz eterna

Entre las soluciones que plantean los investigadores están mejorar la eficiencia del reciclaje al menos cinco veces, reducir el consumo con técnicas como el cultivo vertical o dietas con poca o ninguna carne, e importar agua desde asteroides cercanos.

La opción más prometedora, sin embargo, sería encontrar más agua de la ya detectada. Los sondeos actuales sólo alcanzan unos pocos metros de profundidad, mientras que el regolito, la capa de roca suelta que cubre la superficie, se extiende decenas de metros y podría esconder hielo adicional en sus cráteres fríos.

La misión Artemis IV de la NASA prevé aterrizar astronautas cerca del polo sur lunar como pronto en 2028, y tanto Estados Unidos como China tienen previsto enviar misiones robóticas para buscar hielo ya el próximo año.

Las salidas que baraja la ciencia

Elvis y McDowell reclaman además cooperación internacional para gestionar el agua lunar, en lugar de que cada potencia intente asegurarse su propia reserva.

Sin acuerdo entre Washington, Pekín y el resto de socios del programa Artemis, advierten, el resultado sería un reparto caótico de un recurso que decidirá, más que ninguna otra cosa, si algún día será posible vivir en la Luna de forma masiva.