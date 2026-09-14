Elon Musk prepara su llegada a Marte con una base de 85.500 millones de euros

Elon Musk quiere seguir ampliando la capacidad de SpaceX con una nueva infraestructura espacial en Luisiana. La compañía prevé invertir hasta 85.500 millones de euros en la construcción de Starbase Louisiana, un enorme complejo destinado a los lanzamientos de Starship. El proyecto ocupará unos 506 kilómetros cuadrados en Pecan Island, en la costa del estado, y contará con varias plataformas de lanzamiento y diferentes instalaciones para preparar los vehículos espaciales. La nueva base forma parte de los planes de SpaceX para aumentar el número de lanzamientos, desarrollar su red de satélites y avanzar en sus proyectos espaciales, entre ellos las futuras misiones a la Luna y Marte.

Una nueva base para Starship

SpaceX planea construir en Luisiana una de sus mayores instalaciones espaciales. Starbase Louisiana estará dedicada principalmente a Starship, el sistema de lanzamiento desarrollado por la compañía de Elon Musk y formado por la nave Starship y el propulsor Super Heavy.

El complejo tendrá una superficie aproximada de 506 kilómetros cuadrados y contará con cinco complejos de lanzamiento, cada uno de ellos con dos plataformas. En total, la infraestructura podría disponer de hasta diez plataformas para Starship.

Además de las zonas de lanzamiento, SpaceX prevé construir instalaciones destinadas a la producción y almacenamiento de combustible, generación de energía, preparación de los vehículos y mantenimiento.

La construcción está prevista para comenzar en 2027, mientras que los primeros lanzamientos desde esta nueva ubicación podrían producirse a partir de 2029.

Una inversión de 85.500 millones de euros

La inversión anunciada alcanza los 85.500 millones de euros, una cantidad que da una idea de las dimensiones del proyecto. El objetivo de SpaceX es disponer de una infraestructura capaz de soportar un ritmo de lanzamientos mucho mayor que el actual.

La compañía ya cuenta con instalaciones en Texas y Florida para sus operaciones espaciales. La nueva base de Luisiana ampliaría esta red y permitiría disponer de más plataformas desde las que operar Starship.

El aumento de la capacidad de lanzamiento es especialmente importante para SpaceX debido a sus planes con Starlink, su red de satélites de internet. La compañía necesita lanzar periódicamente nuevos satélites para ampliar y actualizar la constelación.

Starlink y los centros de datos espaciales

Starship no está pensada únicamente para las futuras misiones a Marte. Uno de los principales usos previstos por SpaceX es el transporte de grandes cargas al espacio.

Entre ellas están los satélites de Starlink, que en las próximas generaciones tendrán mayores dimensiones y capacidades. Una mayor frecuencia de lanzamientos permitiría desplegarlos de manera más rápida.

SpaceX también trabaja en proyectos relacionados con centros de datos en el espacio, vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial. La idea pasa por colocar en órbita infraestructuras capaces de procesar grandes cantidades de información.

Para estos proyectos, disponer de una elevada capacidad de lanzamiento resulta fundamental. Starbase Louisiana está diseñada precisamente para aumentar el número de operaciones que SpaceX puede realizar.

El objetivo de llegar a Marte

Marte sigue siendo uno de los principales objetivos de Elon Musk. El empresario ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de desarrollar una tecnología que permita transportar personas y grandes cantidades de material hasta el planeta.

Starship es el vehículo elegido por SpaceX para desarrollar esta estrategia. Antes de realizar misiones tripuladas a Marte, la compañía tendrá que demostrar que el sistema puede realizar vuelos de forma segura y, especialmente, que puede reutilizarse.

Otro elemento clave será el repostaje en el espacio. Para una misión a Marte no bastaría con lanzar una nave desde la Tierra con todo el combustible necesario para realizar el viaje, por lo que SpaceX trabaja en sistemas que permitan transferir combustible entre vehículos en órbita.

La experiencia adquirida con las futuras misiones lunares también será importante. SpaceX participa en el programa Artemis de la NASA con una versión de Starship destinada a transportar astronautas hasta la superficie de la Luna.

Miles de empleos en Luisiana

El proyecto también tendrá un importante impacto económico en la zona. Las previsiones apuntan a la creación de alrededor de 3.000 puestos de trabajo directos durante la próxima década, además de empleos indirectos relacionados con la construcción y las empresas auxiliares.

La nueva instalación ocupará una superficie considerable en Pecan Island, una zona costera caracterizada por sus humedales. Por este motivo, uno de los aspectos que deberá abordar SpaceX será el impacto medioambiental de la construcción.

La compañía tendrá que cumplir diferentes requisitos y medidas de protección para poder desarrollar el complejo. Entre las actuaciones previstas se encuentran iniciativas relacionadas con la conservación y restauración de los humedales de la zona.

Un proyecto que empezará en 2027

Si se cumplen los plazos previstos, SpaceX comenzará la construcción de Starbase Louisiana en 2027 y podría realizar sus primeros lanzamientos desde las nuevas instalaciones en 2029.

La base no será una colonia marciana ni estará destinada directamente a alojar personas en Marte. Su función será mucho más concreta: proporcionar a SpaceX una infraestructura de gran capacidad para lanzar Starship y otros vehículos espaciales con mayor frecuencia.

El desarrollo de esta instalación permitirá a Elon Musk reforzar la infraestructura necesaria para sus principales proyectos espaciales: desde Starlink y los futuros centros de datos orbitales hasta las misiones lunares y el desarrollo de la tecnología necesaria para una futura misión tripulada a Marte.