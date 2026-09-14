El actor Sebastian Stan está encantado con ‘The Batman 2’: «Es como estar rodando ‘El padrino II’»

En la historia del cine reciente, no son pocos los intérpretes que han dado el salto de un lado al otro del sello editorial superheroico. Antes de ser Deadpool, Ryan Reynolds fue el primer Linterna Verde del cine y Halle Berry encarnó a la X-Men, Tormenta, para después desenfundar el látigo de Catwoman. Sin embargo, quizás ninguno de estos ejemplos haya vivido algo parecido al ejercicio actoral simultáneo que está viviendo Sebastian Stan. La estrella de origen rumano sigue siendo el Soldado de Invierno de Marvel, aunque en un par de años, no le pondrá las cosas nada fáciles a Robert Pattinson en The Batman 2, donde todavía no se sabe exactamente el rol villanesco al que dará vida. La expectación es máxima, sobre todo cuando escuchamos las últimas declaraciones de Stan comparando la continuación de Matt Reeves con una de las mejores secuelas del celuloide: El padrino II.

La continuación se ha hecho esperar más de la cuenta. Los primeros borradores del guion no convencieron al productor ejecutivo de Detective Comics, James Gunn. Reeves tuvo que reescribir la historia varias veces, con una huelga de guionistas de por medio y teniendo que solventar la complicada y repleta agenda de proyectos de Pattinson. Ahora, si no se produce otro retraso, The Batman 2 tiene previsto llegar a los cines el próximo 18 de febrero de 2028, seis años más tarde que la cinta en la que un todavía inexperto Caballero Oscuro se enfrentó a los oscuros acertijos de Enigma (Paul Dano).

Mucho antes, en las siguientes navidades, Stan recuperará su rol de Bucky Barnes en la esperada Vengadores: Doomsday.

Sebastian Stan, sobre el rodaje de ‘The Batman 2’: «Siento que esto va a merecer la pena»

Lo primero que se dijo sobre el personaje de Stan era que encarnaría a Harvey Dent, el fiscal general de Gotham que tras una tragedia termina deformado y convertido en el villano, Dos caras. No obstante, la noticia terminó desmintiéndose y entonces comenzaron los rumores que apuntaban a que el nominado al Oscar se pondría en la piel del asesino y psicópata Victor Zsasz, mientras que Brian Tyree Henry se haría con el papel de Dent.

Por el momento, no hay nada oficial y, hasta que no veamos un primer tráiler, quizás todo esto no llegue a confirmarse del todo. De momento, debemos contentaros con la información de los nuevos fichajes estelares del seguimiento, que incluyen al actor de Juego de Tronos, Charles Dance, y a la ex de Marvel, Scarlett Johansson. Y también con un Stan que le contó a Variety lo excitante que estaba siendo rodar The Batman 2:

«A veces voy al plató, miro alrededor y pienso ‘es como si estuviéramos rodando la jodida El padrino II’, de verdad que no quiero exagerar, pero siento que esto va a merecer la pena», explicaba un Stan que se encontraba en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Stan, entre lo autoral y el blockbuster

Sebastian Stan estará en las próximas películas de superhéroes mencionadas y al mismo tiempo seguramente entrará en la conversación de la siguiente alfombra roja con Fjord, la cinta rumana de Cristian Mungiu que se llevó la Palma de Oro a la Mejor película en el Festival de Cine de Cannes. Esta llegará a nuestro país el 15 de enero de 2027.