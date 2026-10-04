Marta Ortega se deja ver en Milán con falda cargo de Zara que confirma el regreso del estilo utilitario

Con color khaki, es la falda del momento que además lleva Marta Ortega cuando va a diversos actos. Al ser tan cómoda, se la ha puesto en Milán para combinar con el resto de vestuario que tiene. es la falda cargo de Zara, recta, con bolsillos y un diseño excepcional que gusta a todos.

La falda midi con bolsillos marca un estilo, algo más casual, que llevar con prendas diarias como sudaderas, camisetas básicas y zapatillas deportivas. En la web de Zara especifica que quedan pocas unidades, así que ya puedes darte prisa si no quieres quedarte sin la prenda. Entre sus características, falda midi de tiro medio con trabillas, bolsillos de plástrón con solapa, cierre frontal con cremallera y botón. Te contamos todo sobre la falda del momento que eligen las celebrities y famosas.

Cómo es la falda cargo de Zara que lleva Marta Ortega

Composición

Exterior

74% algodón

26% poliamida

Que contiene al menos:

En exterior,

26% poliamida reciclada certificada RCS

74% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Materiales certificados

Poliamida reciclada certificada rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos de poliamida y otros productos de desecho, como las redes de pesca. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Esta falda demuestra que no hace falta gastar mucho para vestirse bien, con estilo y comodidad. De hecho, es uno de esos ejemplos que confirman que la elegancia no siempre va de la mano del precio elevado, sino del buen diseño y de los detalles cuidados.

Con qué puedo combinar la falda cargo de Zara

Depende siempre de donde vayas, pero es una prenda casual y deportiva que va perfecta para diario, cuando llueve, en meses de entretiempo, para ir a la oficina, de fin de semana y escapada y hasta cuando te la pones con tacones y una blusa para una escapada algo más formal.

Estilo boho chic

La caída fluida de la falda combina perfectamente con una blusa estampada o bordada y unas sandalias de cuero con tiras. Añade un cinturón fino para marcar la cintura, un bolso de flecos o de rafia y collares largos para conseguir un conjunto inspirado en el estilo bohemio, una de las tendencias que nunca falla en verano.

Para un look urbano

Llevar la parka abierta sobre una sudadera gris, y zapatillas deportivas. Una gorra y un bolso tipo shopper aportan un acabado desenfadado y actual.

Para una tarde de otoño

Combinarla con unas botas altas y una parka también khaki para llevar un look informal pero bien estudiado. El contraste entre la silueta amplia de la parka y una prenda más ajustada crea un estilismo equilibrado.

Con blazer para una salida más formal

Una camiseta básica debajo de una blazer y la falda crea un conjunto equilibrado para ocasiones que requieren un punto más arreglado. Los mocasines o botines que también te puedes poner funcionan especialmente bien con esta combinación.

Más deportivo

Para un look deportivo: lleva la falda con leggings, camiseta básica y sudadera ligera permite crear un conjunto cómodo para paseos y actividades informales.

El look escogido por Zara

Desde Zara aconsejan un look completo con sus prendas que puedes comprar en la web o bien en sus tiendas físicas:

Sudadera capucha cremallera

Sudadera con tejido principal confeccionado en hilatura con mezcla de algodón. Cuello redondo y capucha ajustable con cordones. Manga larga. Cierre frontal con cremallera.

Camiseta rib snaps

Camiseta de rib confeccionada en hilatura con mezcla de algodón. Cuello redondo y manga larga.

Zapatilla deportiva talonera elástica

Zapatilla deportiva tipo running. Detalle de pespuntes en el cuerpo y combinación de materiales. Laterales en textura. Talonera elástica. Tirador trasero. Cierre mediante cordones. Acabado en punta redonda.

Pack 2 calcetines lisos canalé

Pack de dos calcetines lisos confeccionados en mezcla de algodón. Acabados en rib.

Cuál es el precio de la falda cargo de Zara

La tienes a un precio de 29,95 euros en varias tallas. Solo debes adquirirla en la web o bien en sus tiendas físicas, de una manera fácil y cómoda. Desde Zara informan que quedan pocas unidades para la prenda, por lo que no tardes en comprarla, lo puedes hacer a través de varios canales.

El color khaki que va con todo

Este color va bien con muchos otros, con blanco, con el mismo khaki en forma de zapatillas y de gabardinas para el otoño, con negro y hasta con otros mucho más arriesgados como el naranja o el rosa, que realmente potencian ambos colores para una mejor elegancia.