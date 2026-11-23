El Black Friday está ya a la vuelta de la esquina y Zara vuelve a situarse entre las marcas que más interés despiertan estos días. La firma de Inditex participa cada año en esta campaña de descuentos, pero no suele esperar al viernes para poner en marcha todas sus promociones. De hecho, sus clientes ya saben que sus primeras rebajas suelen aparecer todos los años antes en internet, con la aplicación móvil por delante de la web.

Y como ya sabemos, este año, el Black Friday será el viernes 27 de noviembre, aunque el jueves 26 también será importante para quienes tengan pensado comprar en Zara de forma online. La compañía todavía no ha comunicado de forma oficial ni la hora exacta de inicio ni el listado completo de artículos rebajados, pero sí se puede tomar como referencia lo ocurrido en años anteriores, cuando la campaña online empezó durante la noche anterior y las tiendas físicas se incorporaron al día siguiente.

Cuándo empieza el Black Friday 2026 en Zara

La fecha del Black Friday depende cada año de Acción de Gracias en Estados Unidos. Como en 2026 se celebra el jueves 26 de noviembre, el viernes 27 será el día oficial de las rebajas. Zara, sin embargo, y como el resto de tiendas de Inditex, lleva varias campañas adelantando el inicio en sus canales digitales. El año pasado, los descuentos aparecieron primero en la aplicación móvil durante la noche del jueves y después en la tienda online. Los establecimientos físicos comenzaron a aplicarlos ya el viernes.

Para este año todavía no existe una hora confirmada. Aunque si hacemos caso a lo que se vivió en 2025 podríamos decir que el inicio de las ofertas de la app comenzarán alrededor de las 20:00 horas del jueves 26 de noviembre. Y luego la web empezaría después a partir de las 21:00 horas, pero como decimos, la compañía no ha dado por ahora un horario definitivo. De ahí que la tarde del jueves sea la fecha que conviene tener en cuenta para las compras por internet. En tienda, en cambio, todo quedaría esperar al viernes 27 y dependerá del horario habitual de apertura de cada establecimiento. Tampoco se sabe todavía si los descuentos se mantendrán durante todo el fin de semana.

Qué prendas tendrán descuentos en Zara este Black Friday

Otro de los datos que falta por conocer es la selección de artículos que entrará en la campaña. Zara no acostumbra a rebajar toda la colección de forma general, por lo que algunos productos pueden aparecer con descuento y otros mantenerse al mismo precio. En anteriores ediciones se han visto reducciones de hasta el 40 % en determinados artículos, aunque eso no significa que ese porcentaje vaya a repetirse en toda la colección. La rebaja depende de cada referencia y de la selección que haga la firma para esos días.

Entre las prendas que suelen formar parte de estas promociones aparecen abrigos, cazadoras, jerséis y ropa de punto, además de vestidos, pantalones, camisas, americanas o vaqueros. También entran algunos de zapatos, bolsos y otros accesorios de la actual colección. Pero hasta que la campaña no esté activa no se podrá saber qué productos concretos estarán rebajados. Dos artículos de la misma categoría pueden tener descuentos distintos e incluso uno de ellos puede quedar fuera de la promoción.

No olvidemos además que Zara cuenta además con su apartado Special Prices, en el que mantiene algunos productos con precios reducidos durante todo el año. Es una promoción diferente, de modo que una prenda que ya figure ahí no tiene por qué recibir una segunda rebaja cuando empiece el Black Friday.

Cómo encontrar las mejores ofertas de Zara

Quien tenga ya localizada alguna prenda puede aprovechar estos días para guardarla en favoritos o en su carrito de la compra online y comprobar después si entra en la campaña. Es una forma sencilla de evitar búsquedas de última hora y de ver enseguida si el precio ha cambiado. También interesa fijarse en cuánto cuesta ahora el producto. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista obliga a que, cuando se anuncie una reducción de precio, se tome como referencia el importe más bajo aplicado durante los 30 días anteriores. Así se puede valorar mejor cuánto supone realmente la rebaja.

La aplicación puede ser especialmente útil si Zara vuelve a repetir el sistema de otros años. Al haber comenzado allí antes que en la web, quienes entran desde la app han tenido acceso a los nuevos precios con algo de antelación. El stock también puede cambiar de un canal a otro y de este modo, una talla agotada en internet puede seguir disponible en alguna tienda física, y al revés, por lo que merece la pena comprobar ambas opciones si se busca un artículo concreto. De todos modos y volviendo a las fechas, aunque no han sido confirmadas sí que parecen elegidas, y el calendario que se espera pasa por el jueves 26 de noviembre para el inicio online y el viernes 27 para las tiendas físicas.