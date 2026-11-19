Apple repite en este Black Friday la misma fórmula de otros años. Quien compre determinados modelos en su tienda oficial entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre recibe una Tarjeta Regalo de Apple, para futuras compras en la tienda, tanto física como online.

Del Mac a una funda, una escala muy desigual

El importe más alto, de hasta 240 euros con un Mac, es el que Apple usa como reclamo de la campaña. Le sigue el iPad, con hasta 100 euros de saldo, y después el iPhone y el Apple Watch, que comparten tope en 80 euros.

Más abajo están los AirPods y Beats, con hasta 60 euros, y el HomePod, que se queda en 40. Los accesorios cierran la tabla con un máximo de 20 euros. Todas las cantidades llevan el “hasta” delante, así que el saldo final depende del modelo concreto que te desees llevar. De esta manera, comprar el Mac de entrada no garantiza llevarse los 240 euros.

Dinero para gastar en futuras compras en Apple

La mecánica de esta dinámica es bien sencilla. Pagas el producto a su precio habitual y te llevas una tarjeta con saldo para usar más adelante dentro del ecosistema de Apple. La oferta está sujeta a disponibilidad y se mantiene hasta fin de existencias.

A quien ya tenía pensado comprar un iPad y, poco después, un Apple Pencil o una funda, la tarjeta le sirve casi como un descuento aplazado. Lo mismo pasa con quien tiene un Mac en la lista y paga suscripciones de Apple cada mes.

Si lo que buscas es gastar menos el día de la compra, lo que debes hacer es otra cosa. Durante el Black Friday, las grandes cadenas de electrónica y los marketplaces suelen rebajar directamente productos de Apple, y en esos casos el ahorro tiene reflejo directamente a la hora de pagar.

Entregar el móvil viejo y pagar a plazos

La campaña convive con Apple Trade In, el programa de renovación de la marca. El valor que se recibe por el dispositivo usado depende de su estado, año y configuración, aunque es cierto que no todos los modelos se aceptan. Ese importe se puede descontar del nuevo producto o sumarse a una Tarjeta Regalo.

Una de las condiciones que los de Cupertino piden es que hay que ser mayor de edad, y que para entregar el dispositivo en tienda hace falta un documento de identidad válido. Apple avisa de que la valoración puede variar entre tienda y online.