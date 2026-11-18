Xiaomi vuelve a vender en España sus móviles Pro. El Xiaomi 18 Pro y el Xiaomi 18 Pro Max están disponibles en la tienda oficial de la marca desde el 17 de noviembre, en cuatro colores y con dos configuraciones de memoria cada uno. En la parte de atrás hay una segunda pantalla junto a las cámaras cambia la forma de hacer fotos.

Una segunda pantalla para mirarse en la mejor cámara

La diferencia entre ambos modelos empieza por el tamaño. El 18 Pro monta una pantalla de 6,4 pulgadas y el 18 Pro Max, una de 6,9 pulgadas. Las dos son lo que Xiaomi llama pantalla de privacidad, un panel que reduce lo que se ve desde los lados para que el vecino del metro no lea tus mensajes.

Esa función se completa con un aviso que usa la cámara frontal para detectar si alguien más mira el móvil, funcionando a un metro de distancia como máximo.

La pantalla trasera tiene un uso más evidente. Sirve para consultar notificaciones sin dar la vuelta al teléfono, fijar textos o imágenes y, sobre todo, para hacer selfies con las cámaras principales en lugar de con la frontal. También permite grabar vídeo en 8K a 30 fps viendo el encuadre y crear pequeñas aplicaciones con IA a partir de una frase, con límites de uso mensuales.

El precio del Xiaomi 18 Pro en España, con y sin cupón

Los precios oficiales son altos. El Xiaomi 18 Pro cuesta 1.399,99 euros con 12 GB y 256 GB, y 1.599,99 euros con 512 GB. El 18 Pro Max parte de 1.599,99 euros con 12 GB y 256 GB y llega a 1.799,99 euros con 512 GB.

La promoción, vigente hasta el 31 de diciembre, cambia esas cifras. Canjeando 10 Mi Points, los puntos del programa de fidelización de la tienda de Xiaomi, se obtiene un cupón de 350 euros para el 18 Pro y de 400 euros para el 18 Pro Max.

Con ese descuento, el 18 Pro de 256 GB se queda en 1.049,99 euros y el de 512 GB, en 1.249,99 euros. El Pro Max baja a 1.199,99 euros en su versión básica y a 1.399,99 euros en la de 512 GB. El resultado curioso es que el Pro Max de 256 GB sale más barato que el Pro de 512 GB. Para el 18 Pro de 256 GB hay además un descuento de 50 euros exclusivo de la app Mi Store. Si se suma al cupón, ese modelo bajaría de los mil euros.

Las versiones de 256 GB incluyen como regalo una funda magnética de silicona y el soporte Xiaomi Magnetic Remote Stand. La tienda también ofrece el doble de Mi Points, programa de recompra del móvil antiguo, financiación sin intereses a 24 meses y pruebas gratuitas de Google AI Pro, YouTube Premium y Spotify Premium.

Dos sensores de 200 megapíxeles y baterías de silicio-carbono

En fotografía, ambos repiten esquema. Montan una cámara principal Leica de 200 MP con sensor de 1/1,28 pulgadas, un teleobjetivo periscópico de 200 MP con zoom óptico de 3,2 aumentos que también enfoca a 12 centímetros para macro, y un ultra gran angular de 50 MP. El Pro Max usa una variante del sensor principal con una tecnología HDR adicional para escenas a contraluz.

El 18 Pro funciona con el Snapdragon 8 Elite Gen 6 y el Pro Max, con la versión Extreme del mismo chip. Las baterías son de silicio-carbono, de 6.000 mAh en el Pro y 7.050 mAh en el Pro Max. Xiaomi asegura que el modelo pequeño aguanta día y medio de uso, una cifra de sus propios laboratorios.

La carga rápida llega a 90 W en el Pro y a 100 W en el Pro Max, con 50 W de carga inalámbrica. Los dos tienen resistencia IP68, Wi-Fi 7, emisor de infrarrojos y una función de llamadas sin cobertura entre móviles compatibles a varios kilómetros, según la compañía.

La pulsera y el reloj que acompañan el estreno

El lanzamiento incluye otros dos productos que también se venden desde el 17 de noviembre. La Xiaomi Smart Band 11, con pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas, cuesta 54,99 euros durante su oferta inicial, frente a un precio recomendado de 59,99 euros.

El Xiaomi Watch S5 de 41 milímetros, la versión pequeña del reloj, se vende a 229,99 euros en lugar de 249,99. Ambos descuentos terminan el 30 de noviembre.