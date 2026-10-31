Las 11 dudas más habituales sobre el iPhone Duo, resueltas tras una semana de uso

Llevo una semana usando el iPhone Duo a todas horas, y como vengo de un iPhone modelo Pro, la comparación con un móvil convencional es inmediata. Es el primer iPhone plegable de Apple y se abre como un libro, de modo que pasa de una pantalla exterior de 5,4 pulgadas a una pantalla interior de 7,6 pulgadas. Las dudas de quienes se lo plantean se repiten mucho, y no todas tienen que ver con el precio. Estas son las once más habituales, respondidas con lo que he notado en el uso diario.

¿Se nota el pliegue de la pantalla?

Sí, se nota, pero solo en dos situaciones. Lo noto si paso el dedo por la zona central y también en determinadas posiciones de la pantalla. Apple asegura que el acabado nanotexturizado de la pantalla interior minimiza su visibilidad. Es cierto, pero no lo hace desaparecer.

¿Pesa mucho el iPhone Duo?

Sí, pesa. Vengo de un iPhone 18 Pro Max y el Duo se nota pesado, con 254 gramos según los datos de Apple. Cuando lo uso abierto, eso sí, el peso va repartido entre las dos manos y se lleva mejor.

¿Se puede usar con una mano?

Cerrado, sí. Me basta una mano para manejarlo, y la pantalla exterior de 5,4 pulgadas es la que uso para casi todo. Abierto es otra cosa. Con la pantalla de 7,6 pulgadas necesitarás las dos manos.

¿Cabe en el bolsillo?

Sin problema. En un vaquero normal me va bien, sin necesidad de buscar otro tipo de pantalón. Cerrado mide 117,8 milímetros de alto, 84,1 de ancho y 11,3 de grosor, según las cifras de la compañía. Es una de las ventajas que más agradezco.

¿Lo usas más abierto o más cerrado?

Uso sobre todo la pantalla pequeña, para consultas rápidas como mirar notificaciones o contestar un mensaje. La abro cuando necesito leer con calma, ver contenido o responder un correo. Mi reparto es sencillo, cerrado para lo rápido, abierto para leer y trabajar con más espacio.

¿Funcionan bien las apps en la pantalla grande?

Todavía no del todo. Hay muchas apps sin optimizar para la pantalla interior, y algunas mantienen una interfaz pensada para un móvil convencional. Te encuentras a Netflix, Zoom y Slack entre las adaptadas. Creo que con el tiempo se irá solucionando, según los desarrolladores actualicen sus aplicaciones.

¿Sirve de verdad la multitarea?

Sí, y mucho. Por primera vez en un iPhone, Split View permite tener dos apps lado a lado, y también dos ventanas de Safari a la vez. Yo lo uso sobre todo con redes sociales y correo, y me parece muy útil.

¿Qué tal la batería en el día a día?

En una semana de mucho uso, acabo con un 25 o 30 % de batería al final del día, siendo el uso bastante elevado por la novedad. Ofrece hasta 24 horas de uso típico alternando las dos pantallas, con una batería en cada mitad. La carga rápida llega al 50 % en unos 20 minutos con un adaptador de 60 W, que no viene en la caja.

¿Cómo es la cámara frente a la de un iPhone Pro?

Es donde más se nota, sobre todo si vienes de un modelo Pro. No hace malas fotos, ni mucho menos, y para el día a día me parece perfecta, pero se echa de menos el teleobjetivo dedicado. En zoom, frente a un Pro pierdes x4 en fotos y x3 en vídeo. Un iPhone 18 Pro monta un teleobjetivo de 48 MP con zoom 4x, llega a 8x de calidad óptica y tiene apertura variable, mientras que el Duo se queda en un zoom 2x de calidad óptica que sale de la cámara principal, con apertura fija f/1,6.

¿Es un problema que solo tenga eSIM?

Para mí no, porque llevo desde 2019 usando eSIM y mis dos líneas ya lo son. El Duo funciona solo con eSIM, no tiene bandeja para tarjeta física y admite dos eSIM activas a la vez. Los grandes operadores españoles llevan tiempo ofreciéndola, así que lo único que hay que tener claro es que el tuyo la tenga.

¿Qué funda y protector conviene comprar?

Yo llevo la funda de 89 euros de Apple, la de dos piezas, y no uso protector en la pantalla exterior. Apple también vende en España el Folio con soporte por 149 euros, y ambas fundas son compatibles con MagSafe. Hay alternativas más baratas, desde unos 13 euros. Los protectores de pantalla que se venden ahora cubren solo la pantalla exterior, no la interior plegable.