Compartir casa con un perro o un gato forma parte de la realidad de millones de hogares españoles. Según el adelanto de la Estadística Nacional sobre la Protección Animal del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en España hay más de 15,1 millones de animales de compañía registrados, de los cuales más de 7,5 millones son perros y 5,6 millones son gatos.

Esta convivencia aporta compañía y una gran conexión emocional, pero también plantea algunos retos en el mantenimiento del hogar. En este contexto, Dreame Technology, líder global en soluciones inteligentes para el hogar y el cuidado personal, comparte cinco claves para mantener la casa en buenas condiciones cuando se convive con perros y gatos:

1. Prevenir es mejor que limpiar: el cepillado como primer paso

Aunque la caída del pelo es un proceso natural en perros y gatos, establecer una rutina de cepillado ayuda a retirar parte del pelo suelto antes de que termine repartido por el sofá, las alfombras o la ropa. La frecuencia y el tipo de cepillo dependerán del pelaje de cada animal, por lo que conviene elegir herramientas adecuadas a sus características. En épocas de muda, como la primavera y el otoño, puede ser necesario cepillarlos a diario. Y no todo se juega por fuera: una alimentación equilibrada y rica en ácidos grasos omega-3 contribuye a un pelaje más sano y a una caída menos abundante, siempre bajo el consejo del veterinario.

Además, reservar un momento para esta tarea permite revisar el estado del manto y convertir el cuidado del animal en un hábito compartido. Lo ideal es hacerlo en el exterior o en una zona fácil de limpiar, para evitar que los pelos se dispersen por toda la casa.

2. Suelos sin pelos: mantener la limpieza al día

El suelo es una de las superficies donde más se acumulan los pelos, especialmente en las zonas de paso, debajo de los muebles y alrededor de los lugares de descanso. Por eso, una de las claves para evitar que la suciedad se extienda por toda la vivienda es mantener una rutina de limpieza frecuente, en lugar de esperar a que los pelos sean visibles a simple vista. Un consejo poco conocido: conviene evitar la lejía y el amoníaco al fregar. Su olor puede recordar al de la orina y animar a los gatos a marcar justo esa zona, además de irritar sus vías respiratorias. Para los pequeños accidentes, la mejor opción son los limpiadores enzimáticos, que descomponen los restos orgánicos responsables del olor en lugar de solo enmascararlo.

Para facilitar esta tarea, el aspirador en seco y húmedo Dreame T16 Pro Steam combina una gran potencia de succión con diferentes modos de limpieza, incluyendo el lavado con agua caliente a 90°C y el vapor SaunaClean™ a 200°C. Esta combinación permite abordar tanto los pelos y residuos sólidos como las manchas adheridas al suelo, adaptando la limpieza a las necesidades de cada momento.

Además, incorpora un sistema de detección de suciedad mediante sensores multiespectrales y un diseño reclinable pensado para facilitar el acceso a la parte inferior de los muebles. Con motivo del Black Friday, del 16 al 30 de noviembre, este dispositivo pasará de un PVPR de 649€ a 529€.

3. Sofás, camas y textiles: los grandes olvidados

Las mantas, los cojines, las camas y los tapizados suelen acumular pelos incluso cuando el resto de la casa parece limpia. Para evitarlo, conviene lavar con regularidad las fundas y los textiles de uso habitual, siguiendo las indicaciones de cada tejido. Antes de meterlos en la lavadora, un ciclo corto de secadora sin calor ayuda a soltar el pelo y evita que acabe atascando el filtro.

Otra medida sencilla es colocar mantas lavables en los lugares donde los animales suelen tumbarse. De esta forma, se protege el tapizado y resulta más fácil retirar los restos de pelo durante la limpieza semanal. Y si se está pensando en renovar el sofá, conviene saber que los tejidos de trama cerrada, como la microfibra o la piel, retienen mucho menos pelo que el terciopelo o la chenilla. Elegir un color parecido al del pelaje del animal también ayuda a disimularlo. En el caso de las alfombras, es recomendable prestar especial atención a las zonas donde perros y gatos pasan más tiempo, ya que el pelo puede quedar atrapado entre las fibras.

4. Patitas limpias al llegar a casa

Los paseos son una de las principales vías de entrada de barro, polvo, arena y otros restos del exterior. Contar con una pequeña zona de limpieza cerca de la puerta puede ayudar a evitar que esta suciedad llegue al resto de la vivienda.

Tener a mano una toalla, un paño húmedo y los accesorios necesarios para limpiar las patas después del paseo permite incorporar este gesto antes de entrar en casa. También es útil disponer de un lugar concreto para guardar correas, arneses y otros complementos, evitando que la suciedad quede repartida por distintas estancias de la casa.

5. Menos tareas repetitivas, más tiempo para disfrutar juntos

Cuando hay animales en casa, la limpieza no siempre termina al acabar una tarea: los pelos vuelven a aparecer y las pequeñas manchas forman parte del día a día. Por eso, organizar las tareas y aprovechar la tecnología puede marcar la diferencia entre dedicar unos minutos al mantenimiento diario o tener que realizar limpiezas más intensivas con frecuencia.

Aquí entra en juego la tecnología: el robot aspirador Dreame X60 Pro Ultra Complete cuenta con un doble cepillo antienredos HyperStream 2.0, diseñado para reducir la acumulación de pelo en los cepillos y facilitar su mantenimiento. Su sistema de doble brazo extensible permite llegar mejor a bordes, esquinas y zonas de difícil acceso, mientras que la detección de suciedad con luz e inteligencia artificial ayuda a identificar pelos y otros residuos para adaptar la limpieza.

Además, incorpora funciones pensadas específicamente para convivir con animales, como la limpieza de zonas próximas a comederos y bandejas sanitarias, ciclos adicionales en áreas de mayor tránsito de las mascotas y opciones para localizarlas e interactuar con ellas a distancia mediante la aplicación.

Del 16 al 30 de noviembre, con motivo del Black Friday, el Dreame X60 Pro Ultra Complete estará disponible por 999 €, frente a su PVPR original de 1.499 €. Una oportunidad para incorporar tecnología inteligente a la rutina doméstica y dedicar menos tiempo a las tareas repetitivas y más a disfrutar de la compañía de nuestros compañeros peludos.