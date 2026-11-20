La caja ya da pistas. Es blanca y gris, tiene una ventana llena de iconos pixelados (un mando, un radiocasete, unos auriculares, un corazón) y un botón rojo con la palabra OPEN que hay que deslizar para sacar la bandeja. Debajo del dibujo, en letras de colores, aparecen tres palabras en inglés que resumen la idea, “Retro Gaming Computer”. Quien tuviera una consola de Nintendo en los ochenta sabe lo que hay dentro antes de abrirla.

Dentro hay una réplica en miniatura de la NES, la Nintendo Entertainment System que llegó a las tiendas de Estados Unidos en 1985. Tiene el mismo gris en dos tonos, las mismas líneas rectas y el mismo bloque negro en la esquina. Lo que no tiene, obviamente, es ranura para cartuchos ni puertos para mandos. Es un ordenador con Windows 11 Pro y un procesador AMD de la familia Ryzen AI, y conviene dejarlo claro desde el principio, porque el disfraz convence tanto que parece un juguete.

Así es el ACEMAGIC Retro X5

El Retro X5 es un mini PC, es decir, un ordenador de sobremesa que cabe en una caja pequeña, se conecta a un monitor o a la tele y funciona igual que una torre. ACEMAGIC, una marca china especializada en este tipo de equipos, lo vende en varias configuraciones. La unidad que he recibido lleva el Ryzen AI 9 365 con 32 GB de memoria y 1 TB de almacenamiento, como confirma la etiqueta de la base. El detalle importa. El modelo que se presentó a principios de 2026 montaba otro procesador y memoria en módulos que el usuario podía cambiar. En esta versión la RAM va soldada a la placa y no se puede ampliar. Llega con Windows 11 Pro instalado y listo para encender.

Características del ACEMAGIC Retro X5 Procesador AMD Ryzen AI 9 365 (10 núcleos y 20 hilos, hasta 5,0 GHz) Gráficos AMD Radeon 880M integrada NPU AMD XDNA 2, hasta 50 TOPS Memoria RAM 32 GB LPDDR5X a 6400 MT/s integrada (no ampliable) Almacenamiento SSD M.2 2280 PCIe 4.0 de 1 TB; dos ranuras M.2, hasta 8 TB Conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 Red 2 puertos Ethernet RJ45 de 2,5 Gbps Puertos frontales 1 USB4 tipo C, 2 USB 3.2 Gen 2 tipo A, conector de audio de 3,5 mm Puertos traseros 1 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 2.0, 1 USB 3.2 Gen 2 tipo C, 2 USB 3.2 Gen 1 tipo A, entrada de corriente, anclaje de seguridad Pantallas simultáneas Hasta 4 Alimentación Adaptador externo 19 V / 6,32 A Sistema operativo Windows 11 Pro Dimensiones 138 x 128 x 45 mm Color Gris Garantía 2 años

Una NES de bolsillo para el escritorio

Mide 138 por 128 milímetros de base y 4,5 centímetros de alto. Ocupa más o menos lo que la caja de un CD, otro guiño a otra época. La consola original era bastante más grande, así que esto es más una versión que una réplica a escala, y se nota en lo bien que encaja junto a un monitor o debajo de la tele.

Los acabados están cuidados. La carcasa es de plástico mate, gris claro arriba y gris oscuro abajo. Conserva las estrías verticales a la derecha de la tapa y la franja negra brillante donde la consola de Nintendo tenía los botones. Aquí ese hueco lo ocupa un solo botón rojo de encendido con un pequeño piloto, y es el detalle que más me gusta de todo el conjunto. Los laterales tienen rejillas en diagonal que cumplen su función de ventilación sin estropear la estética.

En la tapa, junto a la esquina inferior izquierda, está el logotipo de la marca en rojo con un casco de caballero. Debajo pone “1985 Reimagined” con una tipografía pixelada como la de los títulos de los juegos de la época. En el frontal de la tapa, entre dos pestañas, se lee otra frase, “Relive Your Glory Days”. Es marketing de nostalgia sin disimulo, y ACEMAGIC tampoco pretende otra cosa.

Abrirlo es como levantar la tapa de la consola

En la NES los cartuchos entraban bajo una tapa abatible, y el Retro X5 recupera esa idea a su manera. En el frontal de la cubierta hay dos pestañas con el dibujo de un candado abierto y otro cerrado. Basta con deslizarlas para liberar la tapa y quitarla sin herramientas.

Debajo hay una placa negra decorada con dibujos pixelados, una pantalla de juego con un botón START, una barra de carga, una cruceta de mando y un rótulo que dice “Little Box Big Joy”. Casi nadie lo verá nunca, y precisamente por eso dice mucho del cariño con el que está diseñado.

Esa placa se sujeta con cuatro tornillos, y al quitarlos se llega al interior. Se ven la unidad SSD de 1 TB en formato M.2, la tarjeta inalámbrica de MediaTek y la pila de la placa base. ACEMAGIC asegura que el equipo admite dos unidades M.2 y hasta 8 TB de almacenamiento, así que ganar espacio para juegos, fotos o vídeos no tiene complicación. Con la memoria no pasa lo mismo, porque los 32 GB están soldados y no hay ranuras libres. Para lo que hará con él la mayoría de la gente (trabajar, navegar, ver series y jugar) es una cantidad holgada, pero conviene saberlo antes de comprarlo.

Conexiones para el salón y para la oficina

El frontal, donde la NES tenía los puertos de los mandos, reúne lo que más se usa. Hay un USB4 tipo C, el puerto más rápido del equipo, dos USB tipo A de color azul y una toma para auriculares. Es el sitio lógico para enchufar un mando con cable, un disco externo o unos cascos sin tener que girar el aparato.

Detrás está todo lo demás. Una salida HDMI y otra DisplayPort para monitores o televisores, un segundo USB tipo C, otros dos USB tipo A, dos puertos de red de 2,5 Gbps, la entrada de corriente y un anclaje para cable de seguridad. La marca dice que puede manejar hasta cuatro pantallas a la vez. Para quien lo quiera en el salón basta con un cable HDMI, que lleva imagen y sonido a la tele, y el puerto de red permite conectarlo al router sin depender del wifi.

La conexión inalámbrica es Wi-Fi 6E con Bluetooth 5.2, suficiente para emparejar mandos y auriculares rápidamente. La corriente llega por un transformador externo, como en un portátil, que conviene esconder detrás del mueble para no estropear la estampa.

Lo que puede hacer el Ryzen AI 9 365

El procesador es un AMD Ryzen AI 9 365, un chip de diez núcleos diseñado para portátiles de gama alta. Integra unos gráficos Radeon 880M y una NPU, un componente dedicado a tareas de inteligencia artificial que Windows usa para algunas funciones, como los efectos de la cámara, sin cargar al resto del sistema.

Fuera de los juegos, este ordenador va sobrado. Mueve sin esfuerzo la ofimática, la navegación con decenas de pestañas abiertas, el retoque fotográfico, la edición de vídeo doméstica o las series en 4K, y con el SSD Windows y los programas arrancan enseguida. Para el uso diario de una casa o una pequeña oficina, cuesta encontrarle el límite.

En los juegos actuales conviene saber dónde está el techo. Los títulos competitivos y ligeros, como Counter-Strike 2 o Dota 2, van fluidos en 1080p. Los más exigentes, como Cyberpunk 2077 o Baldur’s Gate 3, se pueden jugar bajando la resolución o la calidad gráfica, pero ahí se nota que no hay una tarjeta gráfica dedicada. Además, esta versión monta la Radeon 880M, con menos unidades de cálculo que la Radeon 890M del primer Retro X5, así que en juegos rinde algo menos.

Lo retro es otra historia. Emular la propia NES, la Super Nintendo, la Mega Drive o las consolas de 32 bits queda muy lejos del límite del equipo, y sobra margen para generaciones posteriores. Empieza a sufrir con la emulación de consolas recientes, como Nintendo Switch, que exige mucho más a los gráficos. Los programas de emulación son gratuitos y fáciles de encontrar, aunque los juegos deberían salir de cartuchos y discos que uno tenga. Y los más nostálgicos tienen una opción curiosa. El Retro X5 no tiene salida analógica, pero con un conversor activo de HDMI a vídeo compuesto o euroconector se puede conectar a un televisor de tubo y jugar como se jugaba entonces. La calidad de imagen y el retardo dependerán del adaptador.

Ruido y consumo

En un día normal de trabajo, con navegador, correo, documentos y algún vídeo, los ventiladores apenas se oyen, y en mi escritorio pasa desapercibidos. Cambia cuando se le exige de verdad, con juegos o tareas que cargan a la vez el procesador y los gráficos. Entonces los ventiladores suben de vueltas y se oyen con claridad. Eso sí, el sonido es un soplido grave y constante, sin pitidos ni zumbidos agudos, y no llega a molestar aunque esté jugando un buen rato. Para limpiar el polvo de los ventiladores basta con quitar las patas de goma y cuatro tornillos de la base, y no hace falta desmontar el resto.

Disponibilidad y precio

El ACEMAGIC Retro X5 con Ryzen AI 9 365, 32 GB de memoria y 1 TB de almacenamiento cuesta 919 euros en la tienda oficial de ACEMAGIC en España. La garantía es de dos años. La marca también vende un hermano menor, el Retro X3, con carcasa de inspiración retro, un procesador Ryzen 7 H 255, 16 GB de memoria y 512 GB de almacenamiento por 539 euros.

Mi valoración del ACEMAGIC Retro X5

El Retro X5 se compra con los ojos, y ACEMAGIC lo sabe. El diseño está muy logrado, desde la caja con su botón deslizante hasta la placa decorada que solo ve quien abre la tapa, y el botón rojo de encendido basta para que te caiga bien. Pero debajo del disfraz hay un ordenador serio. Tiene un procesador solvente, conexiones de sobra para el salón o la oficina y un interior al que se llega sin herramientas. Además es silencioso en el uso normal, gasta muy poco en reposo y emula las consolas clásicas sin despeinarse.

Los menos bonito es que la memoria va soldada y no se puede ampliar, algo que el primer modelo sí permitía. La gráfica de esta versión rinde algo menos en juegos, y con títulos exigentes, algo que no es el cometido de este equipo, los ventiladores se oyen. Por 919 euros hay mini PC con procesadores parecidos que cuestan menos, así que parte del precio va al diseño.

Si buscas solo un ordenador pequeño y potente, hay opciones más baratas. Si creciste con un mando cuadrado en las manos y quieres un PC que además emule los juegos de tu infancia en la tele, pocos aparatos llaman tanto la atención en un escritorio como este.