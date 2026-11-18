Razer ha puesto a la venta la colección Carbon Fiber. Es una edición especial de sus dos ratones inalámbricos para eSports más conocidos, el Viper V4 Pro y el DeathAdder V4 Pro. Las formas no cambian, pero la carcasa deja el plástico y pasa a fabricarse en fibra de carbono tejida.

Un tejido que se queda a la vista

El proceso empieza con láminas de fibra de carbono entrelazadas en un patrón de sarga 2×2, que es el que da a este material su conocido dibujo en diagonal. Después, esas láminas se moldean con calor y presión hasta tomar la forma de la carcasa.

A continuación, una máquina de control numérico (CNC) recorta cada pieza siguiendo el contorno exacto del Viper o del DeathAdder. El acabado final es una capa transparente endurecida con luz ultravioleta, sin pintura, así que el entramado del carbono queda a la vista.

Sin pintura que tape las imperfecciones, cualquier fallo en el tejido o en el corte se vería a simple vista, y la propia marca reconoce que eso obligaba a ser preciso en cada fase del proceso de fabricación.

Dos gramos menos en uno, siete en el otro

Donde más se nota el cambio es en la báscula. El Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition pesa 47 gramos, dos menos que el modelo convencional en negro, que ya se quedaba en 49.

La diferencia es mayor en el DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition, que se queda en 49 gramos frente a los 56 de la versión estándar en negro. En un ratón ergonómico de este tamaño, bajar de los 50 gramos no es habitual.

Razer asegura además que la nueva carcasa es hasta un 53 % más resistente que el plástico ABS, el material que se usa normalmente en estos periféricos, y que mantiene su forma incluso cuando se aprieta con fuerza.

Para presentar la colección, la marca ha contado con dos campeones que ya usaban estos modelos, NiKo, ganador del IEM Cologne Major 2026, y Zellsis, campeón del VALORANT Masters Madrid 2024.

El DeathAdder también se renueva por dentro

Los dos ratones llevan el sensor óptico Focus Pro 50K de 3.ª generación, la conexión inalámbrica HyperSpeed de 2.ª generación y los switches ópticos de 4.ª generación de la marca. Según Razer, la batería dura hasta 180 horas con una carga.

Por dentro, el Viper de fibra de carbono es igual que el Viper V4 Pro normal. El DeathAdder, en cambio, sí mejora, porque el modelo estándar salió con el sensor Focus Pro 45K de 2.ª generación y una autonomía anunciada de 150 horas. Por eso, en el DeathAdder la edición de fibra de carbono también sirve como actualización técnica del modelo, y no solo como un acabado más vistoso.

El precio de quitarse gramos de encima

Los dos ratones cuestan lo mismo, 269,99 euros de precio recomendado, bastante más que las versiones con carcasa de plástico. Están disponibles desde ayer en exclusiva en la tienda online de Razer y en sus tiendas físicas RazerStore.

Quien ya tenga un Viper V4 Pro no va a notar diferencias de rendimiento, solo dos gramos menos y otro acabado. Con el DeathAdder es distinto, porque además de pesar menos mejora el sensor y la batería, y eso hace más fácil justificar lo que cuesta de más.