El ZT3 MAX y el MAX G3 Pro, los nuevos patinetes de Segway para terreno duro y trayectos largos

Segway ha presentado en Barcelona el ZT3 MAX y el MAX G3 Pro, dos patinetes eléctricos premium que la marca reparte en dos perfiles. El primero apunta a quien se mueve entre adoquines, pendientes y superficies irregulares, y el segundo a quien encadena muchos kilómetros al día.

Kilómetros contados a 25 km/h

Las cifras de autonomía de los patinetes suelen obtenerse en laboratorio y con modos ecológicos que limitan la velocidad. Segway sostiene que ese sistema no refleja cómo circula la mayoría de los usuarios, y por eso aplica un protocolo llamado «Range at Max. Speed», o autonomía a velocidad máxima.

Según la marca, cada modo de conducción se prueba a su velocidad máxima hasta que el patinete ya no puede mantener el 60 % de esa velocidad. A 25 km/h, la prueba termina cuando el patinete baja de 15 km/h, así que los kilómetros anunciados no equivalen a rodar a 25 km/h constantes hasta el último metro.

Segway recuerda que TÜV Rheinland certificó este enfoque de pruebas en 2024 y asegura que el ZT3 MAX y el MAX G3 Pro han superado las pruebas mejoradas para obtener el sello de calidad (Quality-mark) y el China-mark.

El patinete que no esquiva los adoquines

El ZT3 MAX monta un motor de 2.200 W de potencia máxima, un 38 % más que el del ZT3 Pro. La marca asegura que puede superar pendientes de hasta el 30 % y declara una autonomía de 60 km a 25 km/h.

Para que ese empuje no castigue al conductor, incorpora doble suspensión hidráulica de dos etapas y una horquilla delantera de doble corona. Las ruedas son de 12 pulgadas delante y 11 detrás, medidas que Segway defiende para salvar obstáculos con más facilidad. En frenos lleva dos discos de 140 mm y un sistema de frenado combinado (ICBS).

Batería de 899 Wh para cada día

El MAX G3 Pro apuesta por una batería de 899 Wh (19,2 Ah) con la que Segway declara hasta 80 km a 25 km/h. Para recuperar esa energía admite carga rápida con un único cable y carga de doble entrada.

En el manillar monta una pantalla TFT a color de 2,4 pulgadas con navegación giro a giro. Completan el conjunto dos discos de 140 mm con sistema inteligente de frenado, neumáticos autosellantes y resistencia al agua IPX6 en el cuerpo e IPX7 en la batería.

Un taller más cerca y una meta de 30 minutos

Segway amplía en Europa su red de posventa con distribuidores de servicio certificados, que ofrecerán diagnóstico en tienda, recambios originales y asistencia técnica especializada. Las reparaciones sencillas pueden resolverse con el programa de autorreparación, que incluye recambios originales, kits de herramientas y vídeos en varios idiomas.

Los clientes también pueden entregar el patinete en el punto de venta donde lo compraron. La compañía añade que diseña sus productos pensando en el mantenimiento y que, con ayuda del diagnóstico remoto, busca resolver las incidencias más habituales en un plazo de 30 minutos.

Noviembre en España y dos oros en IFA

La comercialización general empezará en noviembreen España, Alemania y Francia, a través de la tienda online oficial de Segway y de sus distribuidores de servicio autorizados. Otros mercados europeos se incorporarán más adelante.

Ambos modelos llegan además con premios de oro en los GPTIA 2026, celebrados en colaboración con IFA Berlín. El ZT3 MAX ganó en la categoría All-Terrain Electric Scooter Technology y el MAX G3 Pro en Long-Range Riding Technology.