El Atari 800XL vuelve con teclado mecánico, ranura para cartuchos y HDMI para la tele de hoy

No cabe duda de que lo retro tiene un tirón especial, de forma muy viva en el mundo de los videojuegos. Atari ha dado nombre a su regreso al ordenador doméstico con THE 800XL, una recreación del ordenador de 8 bits que lanzó en 1983. Esta vez se conecta por HDMI a un televisor actual, mantiene la ranura para cartuchos e incorpora cuatro puertos USB-A. Viene con un teclado de tamaño completo, un intérprete de BASIC y compatibilidad con cartuchos de la época.

El BASIC que convierte al 800XL en un ordenador

La diferencia con un formato mini se nota cuando se acaban los juegos. En THE 800XL el teclado funciona y Atari BASIC viene integrado, el lenguaje de programación con el que se entregaban estos equipos de serie.

Escribir un programa, guardarlo y volver a cargarlo es algo que una consola mini con mando y menú no ofrece. Esa es la razón por la que una réplica a tamaño real encaja con cierto tipo de aficionado.

Retro Games, la compañía británica que colabora con Atari en este lanzamiento, ya ha publicado versiones a tamaño real del Commodore 64 y del ZX Spectrum, y suele sacar primero una versión mini y después la completa con teclado funcional. Con Atari ha seguido ese orden, con el Atari 400 Mini de 2024 como paso previo.

Cartuchos de los 80 en una pantalla de ahora

La ranura admite, según Atari, la mayoría de cartuchos de Atari 400, 800, XL y XE, además de software de la consola Atari 5200. Quien conserve cartuchos originales tiene aquí una forma de volver a usarlos en un televisor actual.

La salida HDMI con modos PAL y NTSC (50 y 60 Hz) es un detalle que importa en Europa, donde la televisión de la época usaba PAL. La imagen puede mostrarse en relación 4 a 3 o con píxeles exactos, con filtros que imitan una pantalla CRT y doce marcos a elegir.

Los cuatro puertos USB-A sirven para conectar mandos adicionales y memorias, desde las que se pueden cargar imágenes de cartuchos, discos y casetes. Cada juego cuenta además con cuatro ranuras de guardado y función de rebobinado.

Veinticinco clásicos y un joystick con ocho botones

El equipo viene con 25 juegos integrados de la época, entre ellos Centipede, Missile Command, M.U.L.E., BattleZone, Asteroids, Boulder Dash, Millipede y Star Raiders II. El catálogo mezcla arcades, puzles y estrategia, lo suficiente para jugar sin necesidad de cartuchos.

En la caja se incluye un joystick THECXSTICK de ocho botones, que actualiza el diseño clásico. Los mandos adicionales, como el CX40+ o el CX30+ Paddle, se venden por separado.

Reservar ahora y recibirlo en primavera

Las reservas ya están abiertas con un precio de 219,99 euros en España. Los envíos no empezarán hasta finales de abril de 2027, así que quien reserve ahora esperará más de seis meses. Se trata de una preventa, de modo que el equipo no estará disponible hasta entonces.