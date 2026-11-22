La circulación en la línea R1 de Rodalies de Cataluña ha estado interrumpida entre las estaciones El Clot y Badalona durante la tarde de este domingo, debido a un incendio cerca de las vías, lo que ha llevado al operador a recomendar a los usuarios el uso de transportes alternativos, aunque el servicio ya se encuentra en fase de recuperación progresiva.

Este ha sido el segundo incidente que ha sufrido la red ferroviaria catalana durante la jornada de hoy, en la que más temprano ha quedado cortada la circulación entre las estaciones de Montcada Bifurcació y Fabra i Puig de la R4, un tramo que posteriormente fue restablecido.

Rodalies, a través de su cuenta oficial de X, ha detallado que el corte de la R1 entre las estaciones El Clot y Badalona fue debido a dicho fuego próximo a las vías; minutos más tarde anunciaba el restablecimiento progresivo del servicio.

Previamente , la avería de un tren ha obligado a suspender la circulación en la mencionada R4, entre las estaciones de Montcada Bifurcació y Fabra i Puig, lo que ha provocado que Protección Civil activara el plan de prevención FERROCAT. Por otro lado, se han registrado retrasos en la misma línea a causa de una falta de tensión en la catenaria entre Montcada Bifurcació y Sabadell Sud, mientras que entre Terrassa Estació del Nord y Martorell Central, el servicio también ha quedado interrumpido.

Por último, en la R2, los trenes han circulado fuera del horario habitual por una incidencia operativa que ha dejado demoras de al menos 30 minutos.