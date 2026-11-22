Raphael ya está de vuelta en casa después del susto que obligó a cancelar su concierto en La Coruña apenas media hora antes de comenzar. El cantante, de 83 años, ha recibido el alta hospitalaria tras pasar la noche en observación y someterse a diferentes pruebas médicas en el hospital gallego. Una vez descartadas complicaciones que requiriesen mantenerle ingresado, el artista ha podido regresar a su domicilio de Madrid, donde continúa recuperándose de la indisposición que sufrió antes de salir al escenario.

Ha sido el propio Raphael quien ha querido dirigirse a sus seguidores a través de sus redes sociales para explicar cómo se encuentra y agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido durante las últimas horas. «Querido público, quiero contaros que esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto. Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor. Siento muchísimo no haber podido acompañaros anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis. Gracias de corazón por todos vuestros mensajes de cariño y preocupación. Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien. Abrazo grande, Raphael», ha escrito.

La llegada de Raphael a Madrid y su gesto ante los periodistas

Tras recibir el alta, el cantante ha emprendido el regreso a Madrid para reunirse con su familia y continuar con su recuperación. Su llegada a casa, en Boadilla del Monte, ha despertado una gran expectación y han sido numerosos los periodistas que aguardaban para conocer de primera mano cómo se encontraba. Raphael, fiel a su discreción, ha preferido no detenerse para ofrecer declaraciones, aunque sí ha tenido un pequeño gesto con los medios: ha bajado la ventanilla del coche y ha esbozado una sonrisa para transmitir que se encontraba mejor.

Quien sí ha atendido a las cámaras ha sido su hijo, Manuel Martos, que ha querido rebajar la preocupación generada por el ingreso hospitalario de su padre. «En cuanto tuvo un desajuste, decidió ir al hospital. Está bien animado y con muchas ganas de seguir adelante con su gira», ha explicado. Unas palabras con las que ha dejado claro que el cantante mantiene la ilusión por continuar con sus compromisos profesionales.

Natalia Figueroa también tranquiliza sobre el estado de salud del cantante

Su mujer, Natalia Figueroa, también ha querido pronunciarse sobre lo ocurrido y ha destacado la prudencia con la que Raphael siempre ha afrontado cualquier problema de salud. «Raphael siempre ha sido una persona que, en cuanto se ha sentido un poco mal, ha acatado lo que dicen los doctores y nunca ha puesto en entredicho lo que le han ordenado. Ya está bien y está en casa», ha asegurado.

De esta manera, tanto su mujer como su hijo han trasladado un mensaje de tranquilidad después de unas horas de incertidumbre. La preocupación ahora se centra en la evolución del artista y en sus próximos compromisos musicales. Su gira todavía tiene varias fechas previstas, entre ellas las actuaciones de Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Granada y Madrid durante las próximas semanas.