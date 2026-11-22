Quentin Tarantino siempre ha tenido un plan como cineasta: completar una filmografía de 10 películas como director. Según cuenta el narrador norteamericano, la mayoría de grandes autores terminan devaluando su trabajo con títulos mediocres al final de su etapa creativa y por eso, en su plan a largo plazo, el oscarizado enfant terrible de Hollywood ha priorizado la calidad antes que la cantidad. Pero en la actualidad y con esa última historia todavía por contar, a Tarantino parece que se le está atragantando su despedida detrás de las cámaras. Tanto como para haber cancelado en el último momento la décima cinta que iba a cerrar su decálogo cinematográfico.

Con 63 años a sus espaldas, últimamente a Tarantino le hemos visto hacer de todo menos dirigir cine. De hecho, en los dos últimos años, el de Knoxville ha sido noticia más por sus polémicas opiniones sobre grandes clásicos o títulos recientes de Hollywood. Aunque su vela artística no se ha apagado del todo. Estos días se encuentra promocionando junto a Brad Pitt y el director David Fincher la secuela/spin-off de Érase una vez en Hollywood, Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la cual llega a los cines españoles el próximo 25 de noviembre. Al mismo tiempo, Tarantino ultima los detalles de su estreno en la dirección teatral, exhibiendo en el West End la obra The Popinjay Cavalier, protagonizada por Sacha Baron Cohen (Borat). No obstante, con esa apretada agenda… ¿Cuándo va a afrontar de verdad el adiós autoral tan temido por sus fans?

Tarantino habla del guion de la que será su última película: «Me gusta de verdad»

En abril de 2024 y a pocos meses de comenzar a rodar, Tarantino canceló The Movie Critic. Ya fuese por la presión de afrontar el cierre de una etapa prodigiosa en la silla de director o por el convencimiento real de no estar seguro con el proyecto, el cineasta descartó definitivamente una historia que, según él, se parecía demasiado a su anterior trabajo.

Aquella cinta iba a situar la trama a finales de los 70, siguiendo a un crítico de cine que escribía reseñas en una revista para adultos, con Pitt vinculado de alguna forma al proyecto.

Pero ahora sabemos que, al menos por su parte, The Movie Critic ni siquiera se rodará. Eso sí, Tarantino tiene guardado bajo llave un libreto que sí le entusiasma, a pesar de que, por el momento, vaya a dejarlo guardado en un cajón hasta terminar todo lo que tiene entre manos.

«He escrito un guion que me gusta de verdad, pero quiero hacer la obra de teatro y ver quién soy. Entonces volveré, pasaré tiempo con mi familia, viviré un poco y veré lo que quiero hacer», revelaba el realizador en The Graham Norton Show.

Las declaraciones confirman que el nuevo título existe, a pesar de que su nombre, reparto, argumento y fecha de estreno se desconocen por completo.