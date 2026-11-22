Todavía no ha terminado el mes de noviembre, pero cada año, la Navidad inunda antes las plataformas de vídeo bajo demanda, erigiendo a las cintas de dicha temática a los primeros puestos en los rankings virales de las compañías. El ejemplo perfecto lo encontramos en el actual top 10 de películas de habla inglesa más vistas del terminal, donde podemos ver en los primeros puestos a títulos como El Grinch o La razón de estar contigo una Navidad perfecta.

Por eso, a continuación, hemos preparado una lista con las películas navideñas del streaming que no te puedes perder. Desde los clásicos más absolutos a los nuevos estrenos:

Las películas navideñas que no te puedes perder en el streaming

Netflix

‘Klaus’ (2019)

Es una creación original de la «gran N roja» y una de esas propuestas que demuestran que el cine español también puede brillar en el terreno de la animación.

Klaus, la cual llegó a estar nominada al Oscar al mejor largometraje de animación, narra la historia de un cartero que es enviado a una ciudad congelada en el norte, donde descubre que Papá Noel está escondido por la zona. Allí hará amistades improbables que traerán de nuevo la alegría al lugar, creando un legado de vecinos generosos y leyendas mágicas.

‘La Navidad mágica de los Jangle’ (2020)

No es tan conocida como el resto de sugerencias de la lista, pero hace seis años fue un filme valorado positivamente por la crítica internacional. Protagonizada por Forest Whitaker, La Navidad mágica de los Jangle nos sitúa en un mundo imaginario que cobra vida en la historia de un carismático creador de juguetes y su nieta.

Disney Plus

‘Eduardo Manostijeras’ (1990)

Clásico entre los clásicos, Tim Burton puso sobre el guion de Caroline Thompson todas las bondades de su imaginario. El salto a la fama de Johnny Depp, quien por aquel entonces ya disfrutaba de los personajes hipercaracterizados, sigue revisitándose una y otra vez por los espectadores, casi 35 años después, siendo una de esas películas navideñas ineludibles en el streaming. ¿Puede un extraño y gótico experimento encontrar su sitio en una aparentemente idílica y colorida comunidad de vecinos?

‘Solo en casa’ (1990)

A estas alturas no vamos a descubrir nada del filme de Chris Columbus. Para toda una generación de espectadores es la cinta navideña por excelencia y los números hablan por sí solos: según Nielsen, Solo en casa vuelve a estar en el top 10 de contenidos virales de Disney Plus, alcanzando estas semanas los 177 millones de minutos visualizados dentro de la plataforma.

‘Jungla de cristal’ (1988)

Es uno de los debates más intensos (y divertidos) de la cinefilia. ¿Es Jungla de cristal una película navideña? Hay argumentos a favor y opiniones en contra, pero con su estructura clásica, la crisis familiar del protagonista con su esposa y la ambientación en Nochebuena… Creemos firmemente que los amantes del cine de acción también merecen su dosis de disparos y frases macarras entre guirnaldas, abetos y luces intermitentes.

Prime Video

‘¡Qué bello es vivir!’ (1946)

La obra maestra de Frank Capra no es uno de esos largometrajes que hay que ver una vez en la vida. Se debe poner en las televisiones cada año, a ser posible después de una larga comida navideña. James Stewart, Donna Reed…el guion de Capra, Goodrich y Hackett es una de esas historias que te reconcilia con la vida.

‘Red One’ (2024)

No sólo de ternura vive el cine navideño. Hace un par de años, Amazon MGM Studios tuvo un rodaje realmente caótico con un filme que buscaba llevar la temática al terreno del blockbuster superheroico. La trama es tan sencilla como un tanto alocada: alguien ha secuestrado a Papá Noel y su jefe de seguridad (Dwayne Johnson) debe encontrarlo antes de que sea tarde. Para solucionar el problema contará con el cazarrecompensas más infame del mundo (Chris Evans).

HBO Max

‘Batman vuelve’ (1992)

La Navidad llega a todas partes, incluso a Gotham. La secuela de Tim Burton puso al villano El Pingüino (Danny DeVito) como «ese Grinch» que interrumpe las fiestas, intercalando al propio Bruce Wayne y Catwoman como versiones oscuras de las figuras prototípicas de la festividad. Un contraste en el que las referencias a Santa Claus contrastan con el tono gótico, cínico y lóbrego que Burton le imprime a la película.

‘Gremlins’ (1984)

Aprovechando que tendremos una tercera parte en camino, nunca está de más volver a acudir a esta comedia juvenil perfecta para toda la familia. Eso sí, recordad las tres reglas básicas: no podéis mojar al Mogwai, no puede darle la luz del sol y, ante todo, no debe comer una vez pasada la medianoche.