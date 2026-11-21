La franquicia Solo en casa (sobre todo las dos primeras entregas) sigue siendo vista una y otra vez, cuando llega la época navideña, desde el propio estreno de la cinta original hace ya más de 35 años. Por eso, 20th Century Fox y, posteriormente, Disney han intentado resucitar varias veces la propiedad intelectual. Pero ninguna de ellas logró triunfar, entre otras cosas por la ausencia de Macaulay Culkin, su estrella principal. Ahora el actor estadounidense, quien ya ha cumplido 46 años, parece tener una idea para una continuación que podría convencer a los jefazos del estudio: una Solo en casa 3 contada desde la perspectiva de un Kevin que debe lidiar con su hijo.

Culkin reveló hace algunos meses cómo le había presentado dicho punto de partida a David Greenbaum, jefe de Disney Motion Pictures, generando por el camino una gran expectación sobre la remota posibilidad de que la casa del ratón aceptase la apuesta. Porque si existe un momento ideal de la industria para que pueda surgir una secuela tardía y nostálgica de Solo en casa, ese es este.

La Fox intentó revivir la IP estrenando en cines Solo en casa 3 (1997), sin la presencia ya de un Culkin adulto y poniendo el foco en Alex D. Linz como protagonista, dicho seguimiento no cuajó y la major maltrató la saga con una Solo en casa 4 (2002) y una Solo en casa 5 (2012) que fueron directas al estreno televisivo. El intento más reciente corrió a cargo del hogar de Mickey Mouse, creando el reboot Por fin solo en casa con Archie Yates, que fue directo al catálogo de Disney Plus.

Según Deadline, Culkin habló con Greenbaum el pasado verano, después de todos los rumores que apuntaban a que esta historia pudiese hacerse realidad y poder ver el futuro de un Kevin McCallister, más mayor y sabio, haciendo frente a los abandonos vividos y a los intentos de robos sufridos en dos anteriores aventuras. Primero en su propio hogar y después en la ciudad de Nueva York.

‘Solo en casa 3’: Macaulay Culkin ya se ha reunido con Seth Rogen y Evan Goldberg

La última actualización de la noticia reside en una nueva información del medio norteamericano que confirma que Culkin se ha reunido también con los guionistas y productores, Seth Rogen y Evan Goldberg. Al parecer, ambos están trabajando y desarrollando la idea de Culkin a la espera de encontrar a un director que termine asumiendo el proyecto.

Por el momento, el estudio no ha hecho comentarios al respecto. Como cada año por estas fechas, la primera Solo en casa ha vuelto a alcanzar el top 10 de contenidos virales en Disney Plus según Nielsen, con 177 millones de minutos visualizados.